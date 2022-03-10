Російські війська ввечері завдали авіаційного удару по Харківському фізико-технічному інституту, після чого сталася пожежа. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"У Харкові о 20:30 завдано авіаційного удару по Харківському фізико-технічному інституту, розташованому в П'ятихатках. Саме тому, де вперше в Європі було виявлено нейтрон у 1930 році. Там також розміщуються джерела радіаційного опромінення, що використовується в наукових цілях", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Пізніше Геращенко уточнив, що пожежа виникла на території інституту.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в Харкові рятувальники ліквідовують пожежу в гуртожитку.

"О 20:35 рятувальники виїхали на гасіння пожежі у 5-поверховому гуртожитку на вул. Вальтера, 19, у П'ятихатках Київського району міста Харкова. Горять шість кімнат гуртожитку на 5-му поверсі. Площа пожежі близько 100 кв. м", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Попередньо, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше Геращенко повідомив, що в Харкові близько 20:30 російська авіація обстріляла Фізико-технічний інститут.

Тут розташована дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів", в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів. Руйнування такої установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи. Слідчі СБУ в Харківській області відкрили кримінальне провадження за статтею "Екоцид".

6 березня російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" територію Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут".