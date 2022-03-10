Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
Загинув екснардеп Євген Дейдей
Загинув екснардеп Євген Дейдей
Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
ГоловнаСуспільствоВійна

Після авіаудару росіян в Харкові на території фізико-технічного інституту сталася пожежа

Попередньо, жертв і постраждалих немає.

Після авіаудару росіян в Харкові на території фізико-технічного інституту сталася пожежа
Фото: ДСНС

Російські війська ввечері завдали авіаційного удару по Харківському фізико-технічному інституту, після чого сталася пожежа. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"У Харкові о 20:30 завдано авіаційного удару по Харківському фізико-технічному інституту, розташованому в П'ятихатках. Саме тому, де вперше в Європі було виявлено нейтрон у 1930 році. Там також розміщуються джерела радіаційного опромінення, що використовується в наукових цілях", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Пізніше Геращенко уточнив, що пожежа виникла на території інституту.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в Харкові рятувальники ліквідовують пожежу в гуртожитку.

"О 20:35 рятувальники виїхали на гасіння пожежі у 5-поверховому гуртожитку на вул. Вальтера, 19, у П'ятихатках Київського району міста Харкова. Горять шість кімнат гуртожитку на 5-му поверсі. Площа пожежі близько 100 кв. м", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Попередньо, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше Геращенко повідомив, що в Харкові близько 20:30 російська авіація обстріляла Фізико-технічний інститут.

Тут розташована дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів", в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів. Руйнування такої установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи. Слідчі СБУ в Харківській області відкрили кримінальне провадження за статтею "Екоцид".

6 березня російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" територію Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також