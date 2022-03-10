Володимир Зеленський: Якби застосованих санкцій було достатньо, то вторгнення вже б припинилось

Сьогодні німецьке видання «Die Zeit» опублікувало інтерв'ю з Володимиром Зеленським, у якому Президент України закликав європейські держави посилювати санкції та надати Україні зброю для ефективного захисту від російської агресії.

Фото: president.gov.ua

DIE ZEIT: Пане Президенте, за даними української армії, наразі російські війська готуються до штурму столиці – Києва. Знайти і вбити Вас, Президента України, є їхньою важливою метою. Як Ви себе захищаєте?

Президент України Володимир Зеленський: Я – зі своїм народом. Це найкращий захист. Коли в Росії готували вторгнення, вони не розраховували, що українці будуть захищати свою державу. Увесь народ. Кремль не розраховував, що ця війна стане для нас вітчизняною війною, як її вів Радянський Союз проти Гітлера. Люди Путіна просто не знають України. Але Україна така. Коли з тобою Україна, ти почуваєшся у безпеці. Це правило, яке варто вивчити і багатьом на Заході.

DIE ZEIT: Чому Ви вважаєте себе ворогом №1 для Путіна?

Президент України Володимир Зеленський: Тому що такий у них спосіб сприйняття реальності. Вони не бачать народ, коли дивляться на державу.

DIE ZEIT: Поясніть.

Президент України Володимир Зеленський: Вони бачать главу держави, бачать політиків, бачать економічних магнатів. Вони сподіваються, що зможуть усіх купити або залякати, а от про мене точно знають – не вийде. Тому і така загроза. Все дуже просто.

Фото: president.gov.ua

DIE ZEIT: У яких умовах Вам зараз доводиться жити?

Президент України Володимир Зеленський: Думаю, ви і так здогадуєтесь. Дуже мало сну. Дуже багато кави. Дуже багато переговорів. Дуже багато речей, які необхідні для оборони і порятунку людей.

DIE ZEIT: Ми проводимо це інтерв’ю в письмовій формі. З Вашою прес-службою можна зв’язатися лише через WhatsApp і просить не дзвонити. Очевидно, вони побоюються, що росіяни можуть вас знайти.

Президент України Володимир Зеленський: Держава Україна, місто Київ. Ніякої таємниці. Це знають 40 мільйонів громадян нашої держави.

DIE ZEIT: США запропонували вивезти Вас з Вашої країни. Ви думали про цей варіант?

Президент України Володимир Зеленський: Вони погано про мене думали, але я це пробачив. Я – зі своїм народом.

DIE ZEIT: Багато українських чоловіків відправляють своїх дружин та дітей на Захід. А що з Вашою дружиною та дітьми?

Президент України Володимир Зеленський: Моя родина в Україні. І дозвольте мені обмежитись тільки цим коментарем.

DIE ZEIT: З минулого тижня з Білорусі в бік Києва спостерігається переміщення колони бронетехніки, артилерії та вантажівок довжиною до 60 кілометрів. Зараз є багато ознак того, що цей конвой зупинився і все ж значно постраждав від українських контратак. Однак, схоже, колона також привозить підкріплення. Метою може бути облога столиці, виснаження населення обстрілами та силовою капітуляцією. Чи боїтеся Ви, що можуть оточити Київ?

Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський: Ми не боїмося, ми захищаємося. І вже показали світу, що ми вміємо захищатись. А якщо ви питаєте про страх, то боятись зараз маємо зовсім не ми, а політики світу. Усі ті, хто дивиться на Україну зараз і думає: а чи може бути таке ж вторгнення у мою країну? Світ великий. У ньому багато проблем. Багато конфліктів. Багато держав, які хочуть щось забрати в іншої держави. Те, що робить Росія проти України, однозначно захочуть повторити й інші держави проти своїх сусідів. Тому захист України та допомога Заходу Україні – це насправді глобальна антивоєнна акція. Щоб усі потенційні агресори світу знали, що їх чекає, якщо вони розвʼяжуть війну.

DIE ZEIT: Як довго Київ може витримати облогу?

Президент України Володимир Зеленський: Російські війська хотіли забрати Київ вже у перші дні війни. Що ж, і де вони? Україна захищає свою державність. Для нас це війна не просто за інституції держави, а за сам факт наявності на політичній мапі світу такої держави, як Україна. Незалежної держави багатонаціонального Українського народу.

DIE ZEIT: Захід підтримує Україну зброєю. Залучено 22 країни, за координацію відповідають США. Окрім США, які минулого року надали Україні військову допомогу понад 1 мільярд доларів, європейські країни також постачають протитанкові ракети, зенітні ракети Stinger, паливо, боєприпаси, штурмові гвинтівки та польові пайки. Німеччина також поставила 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет класу «земля-повітря». Чи вчасно надходить військова підтримка?

Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський: Це хороше питання. Але його треба трохи розширити. Ще місяці тому, коли вторгнення не було, всі бачили, що вторгнення можливе. Війська стояли на нашому кордоні. І я говорив: застосуйте проти Росії такі санкції, щоб у них і думки не було нападати. Цього не зробили. Я говорив: дайте Україні таку підтримку, щоб ми знали, що наша безпека гарантована. Цього також ж не зробили. Тепер ми маємо вторгнення. Дуже жорстоке. Російські війська просто руйнують наші міста, відверто вбивають якнайбільше людей. Вони розстрілюють на дорогах навіть очевидно мирних людей – просто біженців. Розумієте? Вони убивають навіть біженців. Їхні ракети бʼють по житлових будинках, по університетах, по церквах. Це варварство. І так, ми отримуємо зброю. Але очевидно, що потребуємо більшого, оскільки варварство не зупиняється.

DIE ZEIT: Пане Зеленський, ви є євреєм. Про що Ви подумали, коли російський президент Путін заявив, що захистить населення республік Донбасу від геноциду та звільнить Україну від нібито нацистського правління?

Президент України Володимир Зеленський: Думаю, що він вкрай рідко спілкується з чесними людьми. А що він чує від тих, з ким спілкується, або що читає у звітах, які йому приносять, можна почути і від нього.

DIE ZEIT: І все-таки Вас здивувало, як далеко зайшов Путін?

Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський: Якщо ви питаєте про вторгнення, то жодного сюрпризу. Якщо ви питаєте про жорстокість цього вторгнення, то це звісно неможливо сприйняти без шоку. Те, що вони роблять з цивільним населенням... Коли скидають авіабомби на житлові будинки або коли бʼють по житловим кварталам з реактивної артилерії – це неможливо зрозуміти. Це очевидний воєнні злочини.

DIE ZEIT: У бій йдуть тисячі мирних жителів України, як чоловіки, так і жінки. Ви не залишаєте чоловікам вибору. Чи дійсно є сенс посилати аматорів на війну проти професійних солдатів?

Президент України Володимир Зеленський: Коли ти захищаєш не просто якусь територію, а державу в цілому, саму національну державність, ти захищаєш її так, як умієш. У нас немає такої кількості солдатів, як у Росії. У нас немає стільки техніки і стільки ракет. Але у нас є те, чого немає у них. Це – люди, які дійсно цінують свою свободу і готові за неї боротися. Тому ця війна стала народною війною проти загарбників. А коли війна народна, кожному знайдеться певна функція. Зокрема, у територіальній обороні.

DIE ZEIT: Західні санкції є масовими. Чи їх достатньо?

Президент України Володимир Зеленський: Якби застосованих санкцій було достатньо, то вторгнення вже б припинилось. Російську нафту і нафтопродукти все ще купують. Західні корпорації все ще залишаються на російському ринку, прикриваючись різними відмовками. Так, є моральні компанії, які пішли, і ми вдячні їм за це. Але є гіганти бізнесу, які поки що вибирають криваві гроші. Потрібно бути моральними усім. І ще посилювати санкції проти Росії за це неспровоковане і жорстоке вторгнення, яке нагадує найгірші часи Другої світової війни.

Фото: EPA/UPG

DIE ZEIT: Які заходи, на Вашу думку, були б корисними?

Президент України Володимир Зеленський: Якщо говорити про санкції, то це передусім нафта, нафтопродукти і газ. Порти світу мають бути закритими для російських кораблів. Вантажні компанії повинні зупинити відправлення і прийом вантажів з Росії та в Росію. Не повинно бути виключень для російських банків у відключенні від SWIFTу. Це конкретні речі, які можна зробити. Якщо не зробити їх зараз, то потім вам доведеться робити ще більше, щоб врятувати від російського вторгнення ще країни Балтії, Польщу, Молдову, Грузію та усі інші країни – сусідів Росії. Також дуже важливо, щоб західні країни нарешті визначились з тим, як створити гуманітарну безпольотну зону над Україною.

DIE ZEIT: Захід не може створити заборонену для польотів зону, бо тоді доведеться збивати кожен російський літак над Україною. Імовірно, це був би початок Третьої світової війни.

Президент України Володимир Зеленський: Нам можна надати бойову авіацію та засоби протиракетної оборони, якими ми самі зможемо убезпечити наше небо.

DIE ZEIT: Як Ви вважаєте, чи реально, що Путін може здатися під економічним тиском?

Президент України Володимир Зеленський: Захід ще не зробив такий економічний тиск, щоб про це можна було говорити.

Фото: ОПУ

DIE ZEIT: Тривають переговори українських делегатів з Росією. Ви сприймаєте це серйозно?

Президент України Володимир Зеленський: Україна завжди пропонувала Росії переговори. Завжди пропонувала Росії мир. Мир – це те, що цікавить нас найбільше. Але щоб сприймати серйозно будь-які переговори – треба побачити результат. Я поки не бачу.

DIE ZEIT: Путін погрожує ядерною війною, якщо Захід втрутиться. Ви думаєте, що це можливо?

Президент України Володимир Зеленський: Думаю, що це блеф. Одне діло – бути вбивцею. Інше діло – бути самогубцем. Будь-яке застосування ядерної зброї означатиме кінець не тільки для людини, яка її застосує. Але і для всього, що в принципі може бути дорогим в житті для цієї людини.

DIE ZEIT: Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї у 1994 році. Натомість Росія, Великобританія та США гарантували суверенітет своїй країні. Чи було підписання цього меморандуму історичною помилкою?

Президент України Володимир Зеленський: Це було помилкою для підписантів – порушити умови Будапештського меморандуму. Чому? Тому що у світі є такі країни, які хочуть собі ядерну зброю або які знають, що сусіди хочуть їх захопити чи відібрати у них якусь територію. Якби "Будапешт" діяв, можна було би говорити цим країнам: ось гарантії безпеки, які ви можете отримати, і тому навіть не думайте про ядерну зброю. Агресія проти України це чіткий сигнал усьому світу: гарантії не працюють, навіть коли під ними підписалися найсильніші світу. Росія ж сама нам гарантувала безпеку. А тепер сама намагається нас знищити. Хто тепер у світі буде сподіватись на силу договорів, якщо боїться за своє існування? Тому відчутно покарати Росію за це вторгнення в Україну і домогтися звільнення нашої території – це, насправді, відновити силу міжнародного права. Захід здатний це зробити.

DIE ZEIT: Моральний дух росіян, здається, гірший, ніж очікувалося. Кажуть, ви пропонуєте 40 000 доларів будь-якому російському солдату, який складе зброю. Чи діє пропозиція?

Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський: Не буду коментувати чи розкривати воєнну тактику. Але зазначу, що у нас вже сотні полонених російських військових.

DIE ZEIT: Ви подали заявку на членство в ЄС. Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС хоче обговорити заявку в найближчі кілька днів. Чого Ви очікуєте від такого приєднання?

Президент України Володимир Зеленський: Це можна зробити швидко. Україна і так дуже тісно інтегрована з Євросоюзом. Наші люди абсолютно цінують свободу і демократію. Ми довели це навіть у повномасштабній війні. Що ще потрібно? Євросоюз отримає за рахунок членства України до свого складу націю, яка на сьогодні є ключовим борцем на континенті за свободу, за демократію, за рівність, а отже і за Європу. А для України – це завершення дуже довгого шляху до європейської спільноти, частиною якої ми є історично.

DIE ZEIT: Лише кілька років тому Ви жили зовсім іншим життям як актор і режисер. Тепер Ви ведете такий спосіб життя, що складається виключно із відповідальності за свою країну. Ви іноді задаєте собі питання, на який крок Ви пішли?

Президент України Володимир Зеленський: Дивне питання. Я просто не можу інакше. За свободу треба боротись. Завжди. Неважливо, ким ти був і хто ти є. Ти маєш бути вільним. Щоб твої діти були вільними. Щоб твої близькі були вільними.

Фото: EPAUPG

DIE ZEIT: Якщо Росія візьме Україну, що Путін може зробити з Вашою країною?

Президент України Володимир Зеленський: Ви і так бачите, що вони роблять. Якщо вони воюють реактивною артилерією проти дитячих садочків і крилатими ракетами проти житлових будинків, то вони можуть зробити взагалі все що завгодно. Просто знищити народ. Бували ж в історії приклади, коли намагались знищити або навіть знищували народи. Але вони цього не зможуть зробити. Україна і світ разом мають силу, щоб відбити це підле вторгнення.

DIE ZEIT: Як Ви вважаєте, чи може Путін також націлюватись на інші країни, як наприклад Молдова?

Президент України Володимир Зеленський: А ви чули, що вони у Москві говорили останніми роками? Ви чули коли-небудь, щоб вони поважали Європу? Щоб вони визнавали Європу силою, з якою треба мати відносини на рівних і на основі міжнародного права? Насправді, вони хочуть пошматувати Європу так само, як і Україну. Вони вже анонсують це. Послухайте, що розповідають їхні пропагандисти. У них навіть у церквах бувають проповіді про підкорення інших держав. Молдови, Грузії, держав Балтії. Я впевнений, що є загроза і для Польщі. Насправді, увесь континент у небезпеці, поки Росія має можливість нападати на іншу державу.