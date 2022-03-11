Президенту Володимиру Зеленському надали титул "Людина Року 2021" у Польщі.

Про це повідомило у Facebook Генеральне консульство України в Кракові.

"Відповідно до рішення від 4 березня 2022 року Федерації регіональних об’єднань гмін і повітів Республіки Польща, її голова Казімєж Барчик на LI сесійному засіданні Малопольського сеймика 10.03.2022 року оголосив про надання президенту України Володимиру Зеленському титулу «Людина Року 2021» як вираз солідарності польського народу та найвищого визнання героїзму народу України", - йдеться в повідомленні генконсульства.

Фото: Генеральне консульство України в Кракові

Фото: Генеральне консульство України в Кракові

Фото: Генеральне консульство України в Кракові

Урочиста передача символічного диплома відбулася на сесійному засіданні Малопольського сеймика.

Отримав відзнаку для українського президента генеральний консул України в Кракові В'ячеслав Войнаровський.

Нагадаємо, Петро Порошенко під час виступу на Саміті Європейської народної партії закликав партнерів з Євросоюзу зробити все, щоб зупинити божевілля Путіна і війну проти України і наголосив на своїй повній підтримці президента Зеленського.

Глава ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що після початку повномасштабної війни президент і його оточення працюють по 20 годин на добу.