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Єрмак розповів, як тепер виглядає день Зеленського

На сон припадає 3-4 години.

Єрмак розповів, як тепер виглядає день Зеленського

Після початку повномасштабної війни президент і його оточення працюють по 20 годин на добу. Про це заявив глава ОПУ Андрій Єрмак в інтерв’ю "Українській правді".

"День виглядає наступним чином: 3-4 години в різні періоди дня, якщо є можливість, це сон, а все інше – робота. Це постійні дзвінки, зустрічі, контакти з нашими партнерами, з військовими, з розвідкою тощо". 

За словами Єрмака, однією з найбільших складностей стала неможливість планувати роботу.

"Починаючи з 24 лютого, кожен день не схожий на попередній. Важко щось детально планувати. Але є чітка вертикаль влади, яка працює, і це дуже важливо для керування країною. Я багато років знаю Володимира Олександровича. Але ще не мав таких підтверджень, що він людина настільки мужня... Я не бачив за всі ці дні його не сконцентрованим, щоб він не розумів, що повинен робити, і щоб він цього не робив", - зазначив Єрмак.

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