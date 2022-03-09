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"Вся Україна просить НАТО закрити над нами небо. Але нас не чують", – Олена Зеленська про бомбардування Маріуполя

Дружина президента України відреагувала на бомбардування РФ пологового й лікарні в Маріуполі.

"Вся Україна просить НАТО закрити над нами небо. Але нас не чують", – Олена Зеленська про бомбардування Маріуполя
Фото: скрин відео

Перша леді України Олена Зеленська відреагувала на бомбардування Росією полового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі.

"Це страшне відео. А ще страшніше те, чого ми на ньому не бачимо. Ми ще не знаємо, скільки загиблих і поранених мам і дітей. Вся Україна просить НАТО закрити над нами небо. Просить, щоб таке більше не відбувалося. Але нас не чують. А ворожі літаки вже відкрито винищують мирне населення", – написала дружина президента України й додала до допису у фейсбуці відео наслідків бомбардувань.

Як повідомляли, сьогодні, 9 березня, російські окупанти завдали артудару по пологовому будинку №2 у Маріуполі. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, знищено приміщення пологового, а також лікарні, дитячого відділення і терапії.

Згодом очільник ДонОВА повідомив, що загиблих після атаки на пологовий будинок в Маріуполі немає. Наразі відомо про 17 постраждалих серед персоналу і породіль.

Заступник міського голови Сергій Орлов повідомив, що за два тижні війни за два тижні війни в Маріуполі загинули 1170 мешканців, 47 сьогодні поховали в братській могилі.

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