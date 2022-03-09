"Вся Україна просить НАТО закрити над нами небо. Але нас не чують", – Олена Зеленська про бомбардування Маріуполя

Перша леді України Олена Зеленська відреагувала на бомбардування Росією полового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі.

"Це страшне відео. А ще страшніше те, чого ми на ньому не бачимо. Ми ще не знаємо, скільки загиблих і поранених мам і дітей. Вся Україна просить НАТО закрити над нами небо. Просить, щоб таке більше не відбувалося. Але нас не чують. А ворожі літаки вже відкрито винищують мирне населення", – написала дружина президента України й додала до допису у фейсбуці відео наслідків бомбардувань.

Як повідомляли, сьогодні, 9 березня, російські окупанти завдали артудару по пологовому будинку №2 у Маріуполі. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, знищено приміщення пологового, а також лікарні, дитячого відділення і терапії.

Згодом очільник ДонОВА повідомив, що загиблих після атаки на пологовий будинок в Маріуполі немає. Наразі відомо про 17 постраждалих серед персоналу і породіль.