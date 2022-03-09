Генштаб: утримуємо рубежі, відбиваємо наступ противника

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Угруповання сил і засобів оборони міста Києва відбиває наступ противника, завдає вогневого ураження його наступальним угрупованням і стійко утримує визначені рубежі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, за даними Генштабу, на Північному та Північно-західному напрямках тривають бойові дії в Поліському та Волинському операційних районах, уздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, а також оборона міста Чернігова.

Угруповання сил і засобів оборони міста Києва відбиває наступ противника, завдає вогневого ураження його наступальним угрупованням і стійко утримує визначені рубежі.

На Південному напрямку оперативні угруповання сил оборони прикривають державний кордон України та морського узбережжя, охороняють і обороняють аеродроми та об’єкти критичної інфраструктури.

На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

Повітряні сили ЗС України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів інфраструктури України та угруповань військ.

За наявною інформацією, у зв’язку з численними втратами особового складу противник продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів на тимчасово окупованій території АР Крим, у Краснодарському краї та окремих районах Донецької і Луганської областей; активізував діяльність з набору добровольців для війни на території України. Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників.

Окупанти не виключають можливості залучення до війні з Україною військовослужбовців невизнаної придністровсько-молдавської республіки у кількості до 800 чоловік, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні.

У Бердянську ворог почав поширювати пропагандистські матеріали, скеровані на дискредитацію військово-політичного керівництва нашої держави. У населених пунктах Чернігівської області, що тимчасово зайняті російськими військами, ворог, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує переховувати озброєння та військову техніку серед житлових будинків і в приміщеннях сільськогосподарських об’єктів. Використовує мережу лікувальних закладів для надання медичної допомоги пораненому особовому складу.

Окупанти виводять з ладу вежі стільникового зв’язку. У Херсонській області виявлено, що військовослужбовці ЗС РФ, переодягнені в цивільний одяг, висувалися на місто Миколаїв.

"За наявною інформацією, серед особового складу окупаційних військ розповсюджуються панічні настрої через величезні втрати в живій силі та техніці. Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддавайтесь паніці та продовжуйте тотальний спротив!" - констатує Генштаб.