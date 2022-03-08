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Порошенко заликав послів країн-членів ЄС закрити небо над Україною

Експрезидент зустрівся з главами дипмісій.

Порошенко заликав послів країн-членів ЄС закрити небо над Україною
Фото: eurosolidarity.org

Петро Порошенко провів розмову з послами ключових країн-членів ЄС в Україні. Порошенко закликав посилити санкції проти Росії та закрити небо над Україною.

«Провів важливу розмову з послами ключових країн-членів ЄС в Україні. Поінформував глав дипмісій про хід героїчної оборони України від російського агресора, зокрема у нашому Києві, та висловив вдячність за підтримку в боротьбі проти російського терористичного режиму», – повідомляє Порошенко у Facebook.

«Надзвичайно важливим є те, що сьогодні Україна об’єднала увесь західний світ і це дає нам впевненість у нашій перемозі! Всі разом ми маємо негайно зупинити божевільного диктатора Путіна та його посібника Лукашенка, бо вони не зупиняться в Україні – в небезпеці увесь Західний світ», – наголосив Порошенко. 

«У цьому зв’язку закликав Захід до повної ізоляції злочинного путінського режиму та його посібників, а також постійного посилення санкційного тиску проти Росії та Білорусі, включаючи відключення всіх російських та білоруських банків від SWIFT, закриття морських портів ЄС для російських суден, запровадження ембарго на імпорт російської нафти та природного газу, а також видворення членів родин російських політиків та олігархів з території держав-членів ЄС», – повідомив Петро Порошенко. 

П’ятий Президент вкотре наголосив на необхідності закрити повітряний простір над Україною від російських масованих повітряних нападів.

«Країни ЄС також мають прискорити розгляд питання про надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС та розробити масштабний проект фінансово-економічної допомоги на відновлення та впровадження критеріїв членства ЄС на кшталт «Плану Маршалла». Бо членство України в ЄС – це гарантія незалежності та добробуту української держави, а також фіаско ганебного проекту «руского міра», – зазначає Петро Порошенко. 

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