Петро Порошенко виступив за залучення провідних країн світу до переговорів України з Росією. Про це він заявив у неділю в інтерв’ю The New York Times.

Відповідаючи на питання про запланований на завтра третій раунд українсько-російських перемовин, Порошенко зазначив: «Бажаю успіхів нашій делегації. Але попри те, що війна точиться в Україні вже вісім років, Путін тепер воює не лише з Україною, а й з Заходом, НАТО, ЄС. І тільки вони спільними зусиллями можуть зупинити цього маніяка. Відтак, за столом переговорів про безпеку в Україні, Європі та всьому світі мають бути не лише Зеленський і Путін, але Байден, Макрон, Шольц, Джонсон. Якщо не вирішується питання закриття неба, постачання радянських винищувачів нашим повітряним силам, якщо не йдеться про масовану воєнну підтримку – західна дипломатія має сформувати консолідовану безпекову позицію».

Порошенко нагадав, що до Нормандського формату свого часу долучив Меркель та Олланда як представників ЄС, і тоді це дозволило зупинити гарячу фазу війни.