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Третій раунд переговорів з Росією пройде 7 березня, - Арахамія

Інших подробить не повідомляється.

Третій раунд переговорів з Росією пройде 7 березня, - Арахамія
Фото: Анна Стешенко

Третій раунд переговорів із Російською Федерацією, яка атакувала Україну, може відбутися 7 березня.

Про це повідомив член нашої делегації, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Третій раунд перемовин відбудеться у понеділок", – написав він у фейсбуці.

Внших подробиць Арахамія не повідомив.

Нагадаємо, другий раунд перемовин із РФ не дав результатів. Сторони дише говорили про гуманітарні коридори для населення.

"Сторони дійшли розуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення, а також для доставки медикаментів і продуктів харчування в місцях найбільш запеклих боїв із можливістю – наголошую: з можливістю! – тимчасового припинення вогню на період евакуації у секторах, де вона відбувається. Тобто не всюди, а в тих місцях, де будуть гуманітарні коридори, можливо, буде припинення вогню на час евакуації", – розповів по завеошенню перемовин радник голови ОП Михайло Подоляк.

28 лютого українська делегація провела перші перемовиниз представниками РФ в районі українсько-білоруського кордону.

Арахамія перед перемовинами заявляв, що вони підуть або в потрібному напрямку, або як російський військовий корабель. Перемовини завершилися тим, що під час них було "визначено низку пріоритетних тем, де намітилися певні рішення". 

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