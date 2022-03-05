Бійці командування "Північ" збили ворожий безпілотник

Фахівці протиповітряної оборони однієї з бригад оперативного командування «Північ» знешкодили ворожий БПЛА.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

"Фахівці ППО однієї з бригад ОК «Північ» влучно знешкодили ворожий БПЛА, який фіксував інформацію для ворога. Вірте в своїх захисників! Вони - надпотужні!!!! Північ вистоїть!", - написали у командуванні.

Нагадаємо, що українські військові знищили чотири гелікоптери російських окупантів, три з них збив один морський піхотинець.

На околицях Чернігова фахівці ППО збили ворожий штурмовик, який обстрілював місто.

4 березня також повідомляли про ліквідацію ще двох літаків Су-25, які обстрілювали Чернігів. Одного пілота ліквідували, іншого затримали.