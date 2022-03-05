«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов

Російські війська деморалізовані, часто відмовляються воювати через велику кількість загиблих.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Liga.net.
«Погіршує ситуацію в Росії прибуття до регіонів «вантажу 200» – масштаби жертв серед російських військовослужбовців викликають шок і паніку. Стають жорсткішими тенденції відмови й ухилення від участі в бойових діях в Україні серед військових країни-терориста», – заявив він.
За словами секретаря РНБО, у Росії можуть оголосити додаткову мобілізацію, і це додатково ускладнить ситуацію всередині країни-агресора.
«Зомбоване російське суспільство готове кричати "Можемо повторити", але вмирати за путінські фантазії воно не готове, – додав він. – На відміну від українських військовослужбовців, які готові вбивати російських окупантів за свою свободу і свою землю».
Нагадаємо, сьогодні Генштаб Збройних сил України повідомив, що частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися в полон, утікають, залишаючи на українській землі озброєння і техніку. За даними Генштабу, орієнтовні втрати противника склали вже понад 10 тисяч осіб.
Раніше про низький моральний дух російських військ, які вторглися в Україну, заявляли представники Пентагону.