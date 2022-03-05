«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов

Зомбоване російське суспільство готове кричати "Можемо повторити", але вмирати за путінські фантазії воно не готове, переконаний секретар РНБО.

Російські війська деморалізовані, часто відмовляються воювати через велику кількість загиблих.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Liga.net.

«Погіршує ситуацію в Росії прибуття до регіонів «вантажу 200» – масштаби жертв серед російських військовослужбовців викликають шок і паніку. Стають жорсткішими тенденції відмови й ухилення від участі в бойових діях в Україні серед військових країни-терориста», – заявив він.

За словами секретаря РНБО, у Росії можуть оголосити додаткову мобілізацію, і це додатково ускладнить ситуацію всередині країни-агресора.

«Зомбоване російське суспільство готове кричати "Можемо повторити", але вмирати за путінські фантазії воно не готове, – додав він. – На відміну від українських військовослужбовців, які готові вбивати російських окупантів за свою свободу і свою землю».

Нагадаємо, сьогодні Генштаб Збройних сил України повідомив, що частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися в полон, утікають, залишаючи на українській землі озброєння і техніку. За даними Генштабу, орієнтовні втрати противника склали вже понад 10 тисяч осіб.

Раніше про низький моральний дух російських військ, які вторглися в Україну, заявляли представники Пентагону.