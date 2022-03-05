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206 батальйон тероборони разом з подружжям Порошенків евакуюють жінок і дітей з Ірпеня і Бучі

Людей перевозять до Києва на Центральний залізничний вокзал, звідки вони потягами поїдуть на захід України.

Бійці 206 батальйону територіальної оборони проводять евакуацію мешканців Ірпеня, Бучі та навколишніх населених пунктів. Разом з бійцями евакуацією займається подружжя Порошенків.

Фото: eurosolidarity.org

Усі автобуси 206 батальйону територіальної оборони, створеного на базі «Європейської Солідарності», який перебуває під шефством Петра Порошенка, беруть участь в евакуації населення з Ірпеня, Бучі та інших населених пунктів.

Фото: eurosolidarity.org
Сьогодні ще 400 жінок і дітей поїхали до столиці. Після цього автобуси 206 батальйону повернуться до Ірпеня, де продовжать евакуацію.

Людей перевозять до Києва на Центральний залізничний вокзал, звідки вони потягами поїдуть на захід України.

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