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З Ірпеня евакували майже 2500 людей

Волонтери організовували посадку та надавали першу психологічну допомогу пасажирам.

Фото: Макс Требухов

Загони Швидкого Реагування Червоного Хреста спільно з місцевою владою, представництвом поліції та тероборони забезпечили супровід евакуаційних потягів з Ірпеня на Київщині.

Волонтери організовували посадку та надавали першу психологічну допомогу пасажирам.

Вивезли близько 2 500 осіб, з яких більшість – це жінки та діти.

“Операція тривала 3 березня, коли вдалось відправити 1 евакуаційний потяг, та 4 березня було відправлено ще 2 потяги”, – йдеться в повідомленні.

Сьогодні під час посадки на другий потяг територію навколо вокзалу ворог обстріляв з артилерії. Водночас повідомляють, що ніхто не постраждав.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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