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Експерти почали узагальнювати збитки, яких окупанти завдають довкіллю в Україні

Найбільшого впливу зазнають атмосферне повітря та земельні ресурси нашої країни.

Експерти почали узагальнювати збитки, яких окупанти завдають довкіллю в Україні
Фото: ДСНС

Оперативний штаб при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів розпочав збір та узагальнення інформації про шкоду для довкілля, заподіяну окупантом. 

Про це повідомив в. о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

На сьогодні через бомбардування, горіння нафтопродуктів чи інших шкідливих речовин найбільшого впливу зазнає атмосферне повітря та земельні ресурси нашої країни.

Радіаційний фон у всій країні наразі в межах норми.

У цілому екологічна ситуація залишається контрольованою.

“Радію, що сьогодні всі українські екологічні державні та громадські інституції працюють разом. Ми вже сформували перелік експертів при оперативному штабі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України”, – зазначив Стрілець.

Експерти допоможуть не тільки зібрати інформацію про техногенні та інші надзвичайні ситуації внаслідок війни з рашистами, а й підготувати експертизи наслідків для довкілля.

За словами урядовця, це допоможе Україні сформувати якісний пакет документів для Міжнародного суду ООН.

“Наша кінцева мета – відшкодування всіх збитків, завданих українському довкіллю Росією. Наші державні інспектори 24/7, там, де це можливо, попередньо обраховують збитки від агресивних дій окупантів. Якщо розрахунок провести неможливо, ми фіксуємо факти для подальшої роботи”, - зазначив в. о. міністра.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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