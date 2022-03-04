НАТО не буде створювати безпольотну зону над Україною, – Столтенберг

«Ми надамо підтримку, але не будемо учасниками конфлікту», – заявив генсек Альянсу.

НАТО в п’ятницю відхилило прохання України створити безпольотну зону над Україною, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ членів НАТО.

Про це повідомляє The New York Times.

«Союзники погоджуються, що ми не можемо дозволити літакам НАТО діяти в українському повітряному просторі чи військам НАТО на території України», – сказав він, додавши, що в такому випадку існує ризик значно ширшої війни.

«Ми надамо підтримку, але не будемо учасниками конфлікту», – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, сьогодні голова Верховної Ради України звернувся до урядів і парламентів світу з проханням негайно закрити небо над Україною. Раніше аналогічні закрили озвучували президент України та міністр закордонних справ.