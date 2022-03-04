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​Стефанчук звернувся до урядів і парламентів світу з проханням закрити небо над Україною і зупинити "ядерного маніяка"

Російські окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС, що може викликати катастрофу світового масштабу, наголосив спікер ВРУ.

​Стефанчук звернувся до урядів і парламентів світу з проханням закрити небо над Україною і зупинити "ядерного маніяка"
Запорізька атомна електростанція
Фото: Макс Требухов

Голова Верховної Ради України звернувся до урядів і парламентів світу з проханням негайно закрити небо над Україною.

Звернення опубліковано на Facebook-сторінці спікера ВРУ.

"Росія поставила Європу і світ на межу ядерного Армагедону. Російські окупаційні війська свідомо обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію. Це не випадковість. Це цілеспрямований обстріл з метою викликати катастрофу загальносвітового масштабу", - наголосив Руслан Стефанчук.

Він підкреслив, що Запорізька атомна електростанція в рази потужніша та небезпечніша за Чорнобиль.

Стефанчук додав, що обстріли такого об'єкта свідчать про те, що "злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують існуванню Європи, а можливо, і людства".

"Цей злочин демонструє необхідність якомога швидшого впровадження безпілотної зони над Україною для того, щоб захистити не тільки Україну, а й Європу і світ. Зупиніть ядерного маніяка!" - підкреслив спікер парламенту.

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, російські війська почали обстріл Запорізької АЕС. В.о. гендиректора станції Ігор Мурашов заявив, що ядерна безпека на ЗАЕС порушена. 

Російські окупанти тривалий час не допускали рятувальників до місця пожежі, обстрілювали рятувальників.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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