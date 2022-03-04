​Стефанчук звернувся до урядів і парламентів світу з проханням закрити небо над Україною і зупинити "ядерного маніяка"

Російські окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС, що може викликати катастрофу світового масштабу, наголосив спікер ВРУ.

Голова Верховної Ради України звернувся до урядів і парламентів світу з проханням негайно закрити небо над Україною.

Звернення опубліковано на Facebook-сторінці спікера ВРУ.

"Росія поставила Європу і світ на межу ядерного Армагедону. Російські окупаційні війська свідомо обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію. Це не випадковість. Це цілеспрямований обстріл з метою викликати катастрофу загальносвітового масштабу", - наголосив Руслан Стефанчук.

Він підкреслив, що Запорізька атомна електростанція в рази потужніша та небезпечніша за Чорнобиль.

Стефанчук додав, що обстріли такого об'єкта свідчать про те, що "злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують існуванню Європи, а можливо, і людства".

"Цей злочин демонструє необхідність якомога швидшого впровадження безпілотної зони над Україною для того, щоб захистити не тільки Україну, а й Європу і світ. Зупиніть ядерного маніяка!" - підкреслив спікер парламенту.

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, російські війська почали обстріл Запорізької АЕС. В.о. гендиректора станції Ігор Мурашов заявив, що ядерна безпека на ЗАЕС порушена.

Російські окупанти тривалий час не допускали рятувальників до місця пожежі, обстрілювали рятувальників.