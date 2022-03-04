У Львові зафіксували несправну роботу стаціонарних телефонів, - Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті зафіксовано випадки несправності стаціонарних телефонних ліній.

Мешканців просять зберігати спокій, над вирішенням проблеми вже працюють.

“Фіксуємо несправну роботу стаціонарних телефонів у Львові. Наразі неможливо здійснити вхідні та вихідні дзвінки між стаціонарними та мобільними операторами”, – повідомив очільник міста в соцмережі Facebook.

Нагадаємо, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України просить українців, у яких окупанти відібрали телефони, негайно повідомили про це оператора та заблокувати номер.