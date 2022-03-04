Трофейна техніка та озброєння окупантів мають бути негайно застосовані для оборони, – Арахамія

Після перемоги всі воєнні трофеї будуть обліковані і легалізовані.

Захисники України можуть використовувати трофейну техніку та озброєння для відсічі окупанту, заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"У цьому питанні наша держава займає однозначну позицію: техніка і озброєння, здобуті в бою або покинуті агресором, на період воєнного стану можуть використовуватися і повинні залучатися нашими силами оборони для захисту нашої території і громадян", – написав він у фейсбуці.

Арахамія додав, що після перемоги у війні вся трофейна техніка і озброєння будуть відповідним чином обліковані та легалізовані.

"А зараз вони мають бути негайно застосовані для оборони!" – наголосив народний депутат.

Як повідомляли, заводи Укроборонпрому почали ремонтувати трофейну техніку, яку відібрали в російських окупантів.