​​Окупанти готують постановочні мітинги у Херсоні для "картинки" у росЗМІ, – СБУ

Російські окупанти шукають нові методи дезінформувати українців і виправдати свої загарбницькі дії принаймні перед власним населенням. Для цього вони звозять до Херсона людей із Криму, які повинні вийти на постановочний мітинг.

За даними Служби безпеки України, близько 60-80 кримчан вже заселили у готелі "Фрегат". "Ймовірно, сьогодні протягом дня вони під виглядом місцевих мешканців вийдуть на провокаційну акцію на центральній площі – з російським прапорами та «вдячністю» російським «визволителям»", – зазначають в українській спецслужбі. Також є інформація, що окупанти захопили склад з одягом водної поліції. Тож на мітинг можуть вийти й переодягнені російські військовослужбовці, які у формі українських поліцейських теж "дякуватимуть" загарбникам. "Такі постановки окупанти планують організувати для своїх ЗМІ. Але повірити такій картинці можуть хіба що росіяни, які досі вважають, що їхня армія виконує «спецоперацію на Донбасі»", – наголошують у СБУ. Служба безпеки України попереджає: такі мітинги не мають нічого спільного з реальними настроями українських громадян у Херсоні та й інших населених пунктах. Подібні акції є такою ж частиною інформаційної війни, як фейки та дезінформація.

Нагадаємо, що у Херсоні дві доби тривали бої. Через це місто опинилося на межі гуманітарної кризи.