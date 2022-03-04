Зведення ОДА: критична ситуація на Сумщині, напружено у Запорізькій області

Станом на ранок 4 березня відносно спокійно ніч минула в більшості областей України.
Про це йдеться у зведенні облдерджадміністрацій.
Відносно спокійно було у: Рівненській, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Полтавській, Житомирській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Волині, на Кіровоградщині.
На Луганщині: потужні обстріли Сєвєродонецька, місто без газу та частково без води. У селищах- передмістястях — пожежі.
Донеччина — тривають обстріли по всій області. Складна ситуація залишається в Маріуполі, місто без зв’язку.
Критична ситуація на Сумщині. Охтирський район — пекло. Знищений Тростянець.
Херсонщина. Вночі було два потужних вибухи в центрі міста та на околиці. За попередніми даними, — спрацювала українська авіація. Місто готується до провокацій з боку росіян та вкидів.
Миколаївщина: багато ворожої техніки по всій області. Були бої за Вознесенськ. Миколаїв — відносно тихо.
Очікуємо на інформацію з Одеси.
Харківщина: у Харкові ніч була без обстрілів. По області тривають бої.
Напружена ситуація в Запорізькій області. Окупаційні війська будують оборонні споруди, грабують підприємців і населення.
Вночі був бій у м.Енергодар. Внаслідок попадання снаряду загорівся один з корпусів учбово-тренувального блоку Запорізької АЕС. На даний момент пожежу, що сталась на площі 2000м2, ліквідовано. Обласний центр — спокійно.
Чернігівщина: вночі три повітряні тривоги по області та по місту. Бої на околицях міста.
У Київській області напружена ситуація у Бучанському районі. Бойові дії під Макаровим, місто постійно під обстрілом. Буча, Ірпінь, Гостомель: вночі велися бої.
“Багатьом областям терміново потрібні гуманітарні коридори. Саме про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення, а також для доставки медикаментів і продуктів до місць найзапекліших боїв було досягнуто домовленостей із росіянами третього березня”, – зазначено у повідомленні.
Всі обласні військові адміністрації працюють.