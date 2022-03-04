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Зведення ОДА: критична ситуація на Сумщині, напружено у Запорізькій області

Ніч минула "відносно спокійно" у більшості областей України.

Зведення ОДА: критична ситуація на Сумщині, напружено у Запорізькій області

Станом на ранок 4 березня відносно спокійно ніч минула в більшості областей України.

Про це йдеться у зведенні облдерджадміністрацій.

Відносно спокійно було у: Рівненській, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Полтавській, Житомирській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Волині, на Кіровоградщині.

На Луганщині: потужні обстріли Сєвєродонецька, місто без газу та частково без води. У селищах- передмістястях — пожежі.

Донеччина — тривають обстріли по всій області. Складна ситуація залишається в Маріуполі, місто без зв’язку.

Критична ситуація на Сумщині. Охтирський район — пекло. Знищений Тростянець.

Херсонщина. Вночі було два потужних вибухи в центрі міста та на околиці. За попередніми даними, — спрацювала українська авіація. Місто готується до провокацій з боку росіян та вкидів. 

Миколаївщина: багато ворожої техніки по всій області. Були бої за Вознесенськ. Миколаїв — відносно тихо. 

Очікуємо на інформацію з Одеси

Харківщина: у Харкові ніч була без обстрілів. По області тривають бої. 

Напружена ситуація в Запорізькій області. Окупаційні війська будують оборонні споруди, грабують підприємців і населення. 

Вночі був бій у м.Енергодар. Внаслідок попадання снаряду загорівся один з корпусів учбово-тренувального блоку Запорізької АЕС. На даний момент пожежу, що сталась на площі 2000м2,  ліквідовано. Обласний центр — спокійно. 

Чернігівщина: вночі три повітряні тривоги по області та по місту. Бої на околицях міста.

У Київській області напружена ситуація у Бучанському районі. Бойові дії під Макаровим, місто постійно під обстрілом. Буча, Ірпінь, Гостомель: вночі велися бої.

“Багатьом областям терміново потрібні гуманітарні коридори. Саме про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення, а також для доставки медикаментів і продуктів до місць найзапекліших боїв було досягнуто домовленостей із росіянами третього березня”, – зазначено у повідомленні.

Всі обласні військові адміністрації працюють.

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