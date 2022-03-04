Петиція до НАТО про закриття неба над Україною зібрала понад мільйон голосів

Петиція-звернення до Північноатлантичного альянсу про закриття повітряного простору над Україною зібрала понад 1 мільйон голосів. Її було створено 26 лютого. На час написання новини петиція зібрала 1 094 044 голоси (109% від необхідного для розгляду).

"Ми, люди по всьому світу, просимо країни-члени НАТО закрити повітряний простір над Україною і ввести в Україну миротворчі війська НАТО, надати військову допомогу Києву та підтримати український народ, як це було зроблено, наприклад, в Ізраїлі", – йдеться у тексті петиції.

Петиції на європейському сайті Open Petition можуть підписувати громадяни з будь-якої країни світу.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявляв, що закрите небо – це гарантія безпеки українців.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що закриття неба над Українською державою не є втягуванням країн НАТО у війну.

27 лютого Конгресмени США від обох партій Джеральд Коннолі та Майк Тернер звернулися до президента Джо Байдена з проханням закрити небо над Україною, де з 24 лютого російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети потрапляють у житлові будинки, гинуть люди.

Закриття неба означає, що небо патрулює військова авіація, повітряний простір охороняють системи ППО. Коли небо закрите, то всі військові літаки, які залітають у закриту зону, – збивають.