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Українські захисники вибили російських окупантів з Гостомеля

Знищено техніку та загарбників.

Українські захисники вибили російських окупантів з Гостомеля

Українські військові відбили місто Гостомель у російських окупантів. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він також опублікував у своєму Telegram-каналі ранкове відео, на якому видно знищену військову техніку та вбитих окупантів.

"Ранкове відео з Гостомеля, звідки вчора були вибиті війська противника. Знищено техніку РФ, і поруч із нею багато трупів. Прошу саме це відео активно поширювати в Росії та Білорусі", - написав Геращенко.

Нагадаємо, у перший день війни Росії проти України, 24 лютого, ЗСУ відбили в російських загарбників позиції в міжнародному аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі, що розташований менш ніж за 10 км від Києва.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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