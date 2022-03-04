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Російським котам заборонили брати участь у міжнародних виставках

Міжнародна федерація котів "шокована і нажахана вторгненням російської армії в Україну".

Російським котам заборонили брати участь у міжнародних виставках
Фото: Надія Швадчак

Виконавча рада Міжнародної федерації котів заборонила російським котам брати участу у міжнародних виставках.

Про це йдеться у заяві, опублікованній на офіціальному сайті федерації.

"Ми шоковані і налякані тим, що армія Російської федерації вторглася до України і почала війну, — йдеться у заяві. — Багато невинних людей загинуло, ще більше поранено, сотні тисяч українців змушені покинути свої домівки, щоб урятувати життя. Ми всі є свідками руйнування та хаосу, спричинених безпрецедентним актом агресії".

На додачу до всього українці відчайдушно намагаються дбати про своїх котів та інших тварин в цих умовах.

Рада Федерації котів вирішила не допускати до міжнародних виставок котів, виведених російськими брідерами, а також жоден кіт, народжений у Росії, не може бути привезений і зареєстрований у книзі родоводів Міжнародної федерації котів, незалежно від того, яка організація видала свідоцтво про родовід.

Ці обмеження діють до кінця травня 2022 року і будуть переглянуті за необхідності.

Міжнародна федерація котів також використає частину свого бюджету на підтримку українських власників котів, які постраждали від ситуації.

Дарія БадьйорДарія Бадьйор, критикиня, співзасновниця Коаліції дієвців культури
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