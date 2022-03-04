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Російські окупанти створюють у Маріуполі гуманітарну катастрофу, - місцева влада та волонтери

Поранено понад 200 мешканців міста.

Російські окупанти створюють у Маріуполі гуманітарну катастрофу, - місцева влада та волонтери
Фото: Pravda Gerashchenko

Маріуполь продовжує залишатися без електроенергії, води та опалення через постійні обстріли з боку російських окупантів. З початку війни Російської Федерації проти України понад 200 мешканців міста отримали поранення різного ступеня важкості.

Про це повідомила міська рада.

Також у місті є серйозні проблеми із мобільним зв'язком.

"Сьогодні російські фашисти створюють у Маріуполі гуманітарну катастрофу! Вони перешкоджають постачанню та відновленню електроенергії, води і тепла. Вони пошкодили залізничне сполучення. Зруйнували мости, розтрощили потяги для того, щоб із Маріуполя не можна було вивезти жінок, дітей та літніх людей. Вони перешкоджають постачанню продовольства, створюють Маріуполю блокаду, як в колишньому Ленінграді. А у Маріуполі, між іншим, живе півмільйона людей", - написала журналістка місцевого видання 0629.com.ua Марина Молошна.

Водночас, як зазначили в міськраді, комунальні служби забезпечують паливом генератори, які живлять міські лікарні електроенергією, тим самим даючи можливість надавати екстрену медичну допомогу всім пораненим. Наразі вдалося відновити енергопостачання у міській лікарні №1. Такожкомунальники протягом дня доставляли та продовжують доставляти питну воду до різних районів міста.

Із зверненням також виступив мер Маріуполя Вадим Бойченко. Він також повідомив, що другу добу в місті немає електроенергії, води, тепла та зв'язку.

"Немає тому, що наше рідне місто понад добу перебувало під постійним обстрілом. Ніхто вже не має сумніву – це акт геноциду російських окупантів проти українського народу, проти нас з вами", - наголосив Бойченко.

Він також зазначив, що наразі першочергове завдання - відновити електропостачання, а далі - водопостачання.

"Вже сформовані аварійні бригади, є розуміння, що і як робити. Залишається лише одне ключове, але дуже складне завдання, на яке ми з вами, на жаль, не впливають – необхідний режим тиші. Ми не просто говоримо, ми кричимо, щоб міжнародне співтовариство почуло наш голос про гуманітарну катастрофу, яка склалася для нашого міста. І сьогодні голос Маріуполя був почутий", - сказав мер.

Бойченко висловив сподівання, що після сьогоднішніх переговорів у Білорусі з'явилася реальна надія тимчасового припинення вогню для відновлення інфраструктури та відкриття гуманітарного коридору для постачання медикаментів та продуктів.

"Завтра буде більше розуміння та конкретики щодо ситуації", - додав мер. Він також наголосив, що Збройні сили України продовжують упевнено тримати позиції та захищають місто від "путінських варварів, які навмисно обстрілюють мирні квартали". 

"Тримаємось! Віримо у Збройні сили України. Віримо у нашу перемогу", - сказав Бойченко.

Нагадаємо, раніше діти з Маріуполя записали звернення до своїх ровесників у Білорусі та Росії. Вони просять зупинити війну проти України.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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