Перша леді запустила телеграм-канал з корисною інформацією про допомогу під час війни

Завдяки каналу можна дізнатися актуальний рух транспорту, знайти посилання на офіційні джерела інформації та отримати допомогу

Фото: Офіс президента

Перша леді України Олена Зеленська запустила телеграм-канал з інформацією про допомогу під час війни. Про це повідомляється на сайті Офісу Президента.

«Як діяти та жити у воєнний час? У ці дні в усіх нас багато запитань. Хочу допомогти, чим можу. Тож запускаю спеціальній телеграм-канал з перевіреними відповідями», – повідомила Олена Зеленська.

На каналі @FirstLadyOfUkraine зібрана інформація про актуальний рух транспорту, можливості допомоги волонтерам, інформація для тих, хто потребує допомоги, евакуації тощо.

Також на каналі є посилання на урядову гарячу лінію, лінію психологічної підтримки та на офіційні джерела інформації.

«Нехай це буде наш інформаційний штаб спротиву. Бо поінформованість рятує життя та дає сили», – вважає перша леді.

Нагадаємо що, члени Ради Європейського Союзу активували Директиву про тимчасовий захист для громадян і мешканців України, які рятуються від війни, що розпочала Росія. Тимчасовий захист українців передбачає право на проживання, доступ до ринку праці, медичних послуг та соціальної допомоги у країнах ЄС.