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США запровадили санкції проти російських олігархів та членів їхніх сімей

До списку також потрапив прессекретар Путіна Пєсков.

США запровадили санкції проти російських олігархів та членів їхніх сімей

Сполучені Штати Америки зачвили про запровадження санкцій проти російських олігахів, щоб посилити тиск на економіку РФ, яка атакувала Україну.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Повні блокувальні санкції запроваджуються стосовно: прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, російських бізнесменів Євгена Пригожина, Бориса та Аркадія Ротенбергів, а також Алішера Усманова. У списку  - також голова "Ростеху" Сергій Чемезов, голова ЗЕБ РФ Ігор Шувалов та президент ПАТ "Транснафта" Микола Токарєв.

Обмеження стосуватимуться також членів їхніх сімей. Всього в списку - 19 олігархів та  47 іхніх родичів.

"США та влада в усьому світі працюватимуть над виявленням і заморожуванням активів членів російської еліти та їхніх сімей", - ідеться у заяві Білого дому.

Крім того, США за "дезінформацію" вводять блокувальні санкції стосовно 7 російських організацій та 26 осіб, які перебувають у Росії чи Україні та відіграють провідні ролі в цих структурах.

Нагадаємо, в середу Міністерство юстиції США оголосило про створення оперативної групи для переслідування олігархів-мільярдерів, які допомагали  президенту Росії Володимиру Путіну в його вторгненні в Україну. Білий дім стверджує, що санкції проти російських фінансових установ і Центробанку РФ є найбільш значущими з часів холодної війни, вони уже відокремили більшу частину економіки Росії від решти світу.

Раніше сенатори-республіканці Марко Рубіо і Час Грасслі представили законопроєкт запровадження широкомасштабних санкцій проти всіх російських державних підприємств під назвою "Героям слава". Законопроєкт має повну назву "Припинення збагачення російських олігархів і промислових союзників махінацій Москви з використання її мерзенного злочинства за кордоном", скорочена англійська абревіатура цієї назви "Героям Слава".

Санкції передбачають заборону доступу на американський ринок капіталів для компаній, які перебувають у власності або контролюються Москвою для фінансування війн Володимира Путіна. Йдеться про такі компанії, як "Роснафта", "Газпром", "Росатом", "Аерофлот" та RT.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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