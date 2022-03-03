Країни, які безкоштовно перевозять українців залізницею (Список)

У більшості країн достатньо лише пред’явити український паспорт.

Видання МС.today зібрало список країн, які зробили безкоштовним залізничний проїзд для українців. У більшості країн достатньо лише пред’явити український паспорт, щоб скористатися пропозицією.

Австрія

Проїзд у муніципальному транспорті Відня безкоштовний.

Бельгія

Безкоштовний проїзд поїздами SNCB до будь-якого пункту призначення в Бельгії та за її межами.

Для безкоштовного проїзду на швидкісних поїздах TGV та Thalys звертайтесь до міжнародних кас SNCB для отримання спеціального квитка. Для проїзду на швидкісних поїздах Eurostar – до персоналу терміналу Channel Terminal на вокзалі Brussels – Midi.

Угорщина

Безкоштовний проїзд поїздами MAV-START по всій території країни.

Грузія

Безкоштовний проїзд усіма маршрутами.

Німеччина

Німецький залізничний перевізник Deutche Bahn безкоштовно перевозить українських біженців усіма потягами далекого сполучення з Польщі до Німеччини.

Нідерланди

Надають безкоштовний денний квиток на добу на будь-який поїзд.

Польща

Безкоштовні внутрішні перевезення здійснюються другим класом у поїздах категорії економ TLK та IC PKP Intercity. Перед поїздкою пасажирам потрібно отримати безкоштовний квиток на касі або в кондуктора.

Словаччина

Безкоштовно перевозить залізнична компанія Словацької Республіки (ZSSK) та автобусний перевізник Slovak Lines.

Фінляндія

Безкоштовно перевозить фінський залізничний перевізник.

Франція

Безкоштовний проїзд поїздами SNFC.

Чехія

Безкоштовно перевозять Leo Express та CD. CD також виконує гуманітарні рейси від польсько-українського та словацько-українського кордонів до Чехії.

Раніше Компанія Wizz Air оголосила, що надасть 100 тис. безкоштовних місць для українських біженців, які вилітають з Польщі, зі Словаччини, з Румунії й Угорщини в березні 2022 року.