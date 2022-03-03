ЄС підписав Меморандум з Україною про 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, – Шмигаль

Ще один жест вагомої підтримки від ЄС.

Європейський Союз щойно підписав Меморандум з Україною про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це у своєму Телеграм-каналі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільник українського уряду подякував віцепрезиденту Європейської комісії Валдісу Домбровскісу.

“Ще один жест вагомої підтримки від ЄС, який допоможе зміцнити наш економічний потенціал для вигнання російських окупантів з української землі”, – зазначив Шмигаль.

24 січня президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Євросоюз надасть Україні 1,2 млрд євро на тлі російської загрози. Вона висловила сподівання, що Рада ЄС та Європарламент ухвалять цей пакет допомоги якнайшвидше.

Нагадаємо, 1 лютого 2022 року Єврокомісія внесла пропозицію з приводу додаткової макрофінансової допомоги Україні на 1,2 млрд євро у вигляді кредитів для зміцнення стабільності. Рада Європейського Союзу 11 лютого затвердила відповідне рішення Єврокомісії на рівні послів.

16 лютого Європейський парламент підтримав пропозицію Єврокомісії про допомогу.