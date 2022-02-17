Європарламент схвалив надання Україні 1,2 млрд євро на тлі російської загрози

Далі макрофінансова допомога має бути схвалена Радою ЄС із подальшою публікацією в Офіційному журналі.

Європейський парламент підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", відповідний результат голосування було оголошено у середу у Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європарламенту. Проголосували 694 депутати, з яких "за" - 598, "проти" - 55, решта - утрималися.

Далі макрофінансова допомога має бути схвалена Радою ЄС із подальшою публікацією в Офіційному журналі.

Екстрена макрофінансова допомога розрахована на 12 місяців і складатиметься із двох траншів. Термін надання другого траншу залежатиме від виконання Києвом попередніх політичних умов та реалізації програми МВФ.

24 січня президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Євросоюз надасть Україні 1,2 млрд євро на тлі російської загрози. Вона висловила сподівання, що Рада ЄС та Єропарламент ухвалять цей пакет допомоги якнайшвидше.

1 лютого 2022 року Єврокомісія внесла пропозицію щодо додаткової макрофінансової допомоги Україні в 1,2 млрд євро у вигляді кредитів для зміцнення стабільності. Рада Європейського Союзу 11 лютого затвердила відповідне рішення Єврокомісії на рівні послів.

Про таку саму суму допомоги, але з боку Франції, оголосив президент Еммануель Макрон під час нещодавнього візиту до Києва. Він назвав це "держгарантіями для фінансування українських проєктів французьких компаній" у рамках домовленості, досягнутої ще у травні.