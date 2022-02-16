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Громадські діячі Грузії записали відеозвернення на підтримку України

У записі відео взяли участь майже два десятки відомих діячів Грузії.

Громадські діячі Грузії записали відеозвернення на підтримку України
Скріншот

Майже два десятки відомих діячів культури і мистецтв Грузії записали відеозвернення українською мовою, у якому висловили підтримку українцям на тлі загострення безпекової ситуації на кордоні з Росією та Білоруссю.

Відео оприлюднене на Facebook-сторінці колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

У записі відео взяли участь співак Вахтанг Кікабідзе, співачка Ніно Катамадзе, учасник дитячого Євробачення Нико Каджаиа, 4-й президент Грузії Георгій Маргвелашвілі та інші - загалом 17 громадських діячів.

"Закликаємо та просимо всі цивілізовані країни, які мають бажання та можливість, попередити агресора, стати до кінця поруч з героїчним українським народом та державою. Ми віримо, що в цю історичну мить український народ буде твердий, єдиний та безстрашний. Як це було завжди у важкі часи для України", - йдеться у зверненні.

"У Грузії знають: ваш успіх - це і наш успіх, ваша перемога - наша перемога. Ваша свобода - це і наша свобода. Ми разом проходимо цей складний шлях до свободи. Населення Грузії завжди підтримувало та буде підтримувати Україну та український народ. Слава Україні! Героям Слава! Хай живе вільна Україна! Хай живе вільна Грузія!" - наголошується у зверненні.

Нагадаємо, на будівлях 27 міських адміністрацій Латвії сьогодні урочисто встановили прапор України на знак солідарності з українським народом.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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