У Росії відкрили справу про "масові вбивства мирних жителів на Донбасі" після заяв Путіна про геноцид

Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу через нібито виявлення масових поховань мирних жителів на території Донбасу.

Про це повідомляється на сайті СК РФ.

Справу порушено за ч. 1 ст. 356 Кримінального кодекса (жорстоке поводження з громадянським населенням, застосування у збройному конфлікті коштів та методів, заборонених міжнародним договором).

За версією росіян, із квітня 214 року українські військові нібито обстрілюють населені пункти Донбаса, "застосовуючи летальне озброєння невиборчої дії, призначене для максимально ефективного знищення людей та інфраструктури".

При цьому, зазначається, що наслідком таких обстрілів були поранення та загибель "російськомовних груп".

"Наслідком цього стало не лише руйнування житлових будинків та об'єктів забезпечення життєдіяльності, а й загибель та поранення тисяч мирних жителів, російськомовних груп, які не беруть участь у військовому конфлікті", - йдеться в заяві СК РФ.

У відомстві також стверджують, що наразі зафіксовані "сотні таких фактів" ( масових захоронень, - ред.).

Зазначимо, що раніше президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв, що ситуація на Донбасі "нагадує йому геноцид". А днями на пресконференції після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем Путін знову заявив, що "на Донбасі відбувається геноцид".

На початку лютого The Washington Post писала, що в Росії "на високому рівні" схвалили план, щоб створити привід для вторгнення в Україну. У Москві нібито збираються використати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних громадян на Сході України.

Нагадаємо, Держдума Росії звернулася до президента із закликом визнати суверенітет "ЛДНР". Путін поки що використовує цей документ для шантажу Заходу та України.

Керманич Кремля вимагає від Володимира Зеленського поступок. Цих поступок вимагають і наші союзники. В іншому разі – і про це вже натякнув російський президент – на нас може чекати нова локальна війна на Донбасі. Які вимоги висуває Москва, і чого від нас хочуть наші західні партнери, читайте в матеріалі LB.ua "Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна".