Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
​У центрі Києва знову сталася стрілянина біля обмінника, поліція затримала 14 осіб (оновлено)
​У центрі Києва знову сталася стрілянина біля обмінника, поліція затримала 14 осіб (оновлено)
​Журналіст Bloomberg проїхав 700 км півднем України, щоб з'ясувати, чи зважиться Росія на наступ
​Журналіст Bloomberg проїхав 700 км півднем України, щоб з'ясувати, чи зважиться Росія на наступ
Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Стефанчук відреагував на ситуацію довкола виборів ректора Києво-Могилянської академії
Стефанчук відреагував на ситуацію довкола виборів ректора Києво-Могилянської академії
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
ГоловнаПолітика

Росія збирається сфабрикувати привід для вторгнення в Україну, – американські ЗМІ

Фейкове відео з нападом "українців" на росіян має "викликати обурення проти українського уряду та створити привід для вторгнення".

Росія збирається сфабрикувати привід для вторгнення в Україну, – американські ЗМІ
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Росії "на високому рівні" схвалили план, щоб створити привід для вторгнення в Україну. У Москві нібито збираються використати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних громадян на Сході України. Це може призвести до жертв не лише в Україні, а й у Росії.

Про це з посиланням на чотири неназвані джерела серед офіційних осіб США пише The Washington Post

Видання стверджує, що деталі плану були розсекречені американською розвідкою. Очікується, що вони будуть розкриті адміністрацією Байдена у четвер, 3 лютого. 

Передбачувана операція, яку планують розкрити Сполучені Штати, передбачатиме оприлюднення відео із зображеннями жертв серед цивільного населення на Сході України і, можливо, у прикордонних районах Росії. Метою цього є "викликати обурення проти українського уряду та створити привід для вторгнення".

Поки що незрозуміло, чи йдеться про справжні жертви. План начебто розробили російські спецслужби. Наразі він перебуває на стадії підготовки.

Про те, що США звинувачують Росію в організації нападу як привід для вторгнення в Україну, повідомила і The New York Times.

Джерела видань не надали жодних прямих доказів цього плану Росії. 

Нагадаємо, раніше в Білому домі заявили, що більше не описують потенційне вторгнення Росії в Україну як "неминуче". В адміністрації Байдена припустили, що це слово було вжито недоречно.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також