Росія збирається сфабрикувати привід для вторгнення в Україну, – американські ЗМІ

Фейкове відео з нападом "українців" на росіян має "викликати обурення проти українського уряду та створити привід для вторгнення".

У Росії "на високому рівні" схвалили план, щоб створити привід для вторгнення в Україну. У Москві нібито збираються використати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних громадян на Сході України. Це може призвести до жертв не лише в Україні, а й у Росії.

Про це з посиланням на чотири неназвані джерела серед офіційних осіб США пише The Washington Post.

Видання стверджує, що деталі плану були розсекречені американською розвідкою. Очікується, що вони будуть розкриті адміністрацією Байдена у четвер, 3 лютого.

Передбачувана операція, яку планують розкрити Сполучені Штати, передбачатиме оприлюднення відео із зображеннями жертв серед цивільного населення на Сході України і, можливо, у прикордонних районах Росії. Метою цього є "викликати обурення проти українського уряду та створити привід для вторгнення".

Поки що незрозуміло, чи йдеться про справжні жертви. План начебто розробили російські спецслужби. Наразі він перебуває на стадії підготовки.

Про те, що США звинувачують Росію в організації нападу як привід для вторгнення в Україну, повідомила і The New York Times .

Джерела видань не надали жодних прямих доказів цього плану Росії.

Нагадаємо, раніше в Білому домі заявили, що більше не описують потенційне вторгнення Росії в Україну як "неминуче". В адміністрації Байдена припустили, що це слово було вжито недоречно.