Ердоган підтвердив готовність організувати в Туреччині зустріч Зеленського із Путіним

Президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив пропозицію провести українсько-російські переговори у Туреччині.

Про це Ердоган заявив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в четвер, 3 лютого.

"Я схвально сприймаю меседжі українських високопосадовців, насамперед пана президента, що містять здоровий глузд і ставлять діалог на перше місце... На сьогоднішніх переговорах я ще раз наголосив, що ми із задоволенням приймемо в Туреччині саміт на рівні лідерів або переговори на технічному рівні", – цитує Ердогана агентство "Інтерфакс-Україна".

Ердоган наголосив, що Туреччина керується логікою "думати, як знизити градус, замість того, щоб роздмухувати пожежу", і готова робити все можливе, щоб "завершилася криза двох сусідніх через море дружніх країн".

Він також зазначив, що Туреччина надає великого значення діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні в точці контролю на Донбасі.

Нагадаємо, Ердоган ще в січні запросив Путіна та Зеленського до Туреччини, щоб "залагодити розбіжності" між двома країнами. У відповідь у Кремлі висловили сподівання, що Туреччина "вплине на українців".

Торік Ердоган двічі пропонував виступити посередником між Україною та Росією, щоб запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні. Уперше він запропонував своє посередництво між Путіним і Зеленським у листопаді, але за кілька днів Міністерство закордонних справ Росії в особі речниці Марії Захарової відхилило цю пропозицію. Вона сказала, що "про посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною" не може бути й мови, тому що Росія не вважає себе стороною "внутрішньоукраїнського" конфлікту.