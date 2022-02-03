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Розгляд апеляції на арешт майна Порошенка перенесли на 9 березня, - адвокат

Захисник вважає, що справа затягується штучно.

Розгляд апеляції на арешт майна Порошенка перенесли на 9 березня, - адвокат
Фото: Макс Требухов

Адвокат п’ятого президента, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка Ігор Голован повідомив, що судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги на арешт майна Порошенка не відбулося, розгляд перенесли на 9 березня. Про це він заявив біля Київського апеляційного суду.

На думку, адвоката справа затягується штучно.

«У зв’язку з, як нам повідомили, хворобою одного із суддів колегії сьогодні розгляду нашої апеляційної скарги стосовно накладення арешту на майно Петра Порошенка не сталося. Ми просили якнайшвидше його призначити, тому що вважаємо незаконним це накладення решту. Воно порушує всі можливі приписи і законодавства, і принципи верховенства права», – зазначає Головань.

«Однак, як нам сказали, найближчим можливим днем буде 9 березня. Відповідно ми змушені будемо чекати. Йдеться про те, що тільки сторона п’ятого Президента зацікавлена у якнайшвидшому судовому вирішені цього питання», – констатує адвокат.

Головань також повідомив, що в ухвалі Печерського суду щодо арешту майна виявили кричущі порушення закону. 

«Ми направили до суду доповнення до нашої апеляційної скарги. За цей час ми з’ясували, що кількість порушень законодавства при постановлені Печерським судом ухвали про арешт майна збільшилася. Певні документи, певні матеріали, які виявилися доданими до клопотання прокурора про накладення арешту і на які посилалася суддя при постановленні ухвали про арешт, з’явилися там вже після того, як було проголошено резолютивну частину рішення», – заявив Ігор Головань. 

«В тих матеріалах, які були представлені нам як адвокатам Петра Порошенка для ознайомлення перед судовим засіданням про розгляд клопотання про арешт майна, цих документів не було. І на цих документах немає жодних слідів відмітки канцелярії, жодних слідів того, що вони взагалі досліджувалися судом в ході судового засідання. Тобто мова йде про те, що Печерський суд, конкретно суддя, розглядаючи питання про накладення арешту майна, мала якісь позапроцесуальні контакти з представниками ДБР», – зауважив адвокат.

Адвокат повідомив, що на засідання також не прийшли прокурори, які знали про перенесення слухань. 

«Ми вважаємо, що саме Генеральна прокуратура зацікавлена в тому, щоб не розглядалися якнайдовше наші апеляційні скарги, оскільки порушення закону, які були допущені саме представниками Генеральної прокуратури, абсолютно очевидні», – резюмує Ігор Головань. 

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