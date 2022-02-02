Порошенко - італійському виданню: допомога від союзників стримує бажання країни-агресора атакувати українську армію

Експрезидент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в інтерв´ю італійській газеті «Corriere della Sera» вкотре закликав західних союзників надати Україні якомога більше оборонного озброєння. На його думку, такі постачання стримують бажання країни-агресора атакувати українську армію.

«Ми можемо захистити нашу землю, якщо на нас нападуть. Ми не очікуємо, що американці чи італійці прийдуть воювати за нас. У нас 250 000 солдатів, а за тиждень можемо отримати 500 000. Сильних і мотивованих. Нам потрібні лише більш сучасні системи оборони, наприклад, щоб Росія не відключила наші комунікації. Росіяни знають, що можуть заплатити високу ціну, якщо стрілятимуть зі своїх «Градів», – говорить Порошенко.

Експрезидент також розповів, як одна тільки думка про «Джавеліни» свого часу спричинила паніку в російських підрозділах.

«Коли я, будучи Президентом, купив у США нові протитанкові ракети «Джавелін», домовленість з Білим домом полягала в тому, що я не буду мати їх на передовій. Їх тримали у сховищі. Але публічно я сказав, що вони будуть у кожній українській бригаді. Ви знаєте, що наступного дня російські танкісти відмовилися йти на кордон? Вони боялися бути стертими в порох. Це психологічна війна, постачання зброї з-за кордону є відмінним стримувальним фактором», – пояснив Петро Порошенко.

«Ми знаємо, що Росія має одну з найсильніших армій у світі. Але ми маємо досвід і покликані захищати не лише українців, а й європейців. Завтра Росія здатна увійти в будь-яку з ваших країн, як це зробила з нами. До Латвії, Естонії, Польщі. Або в Боснії: як далеко Боснія від Італії? Згадайте, що сказав Черчілль: якщо ви хочете миру, ви можете капітулювати за дві години, і через дві години у вас буде мир, але у вас не буде країни, суверенітету, свободи, народу, у вас більше нічого не буде», – резюмував Петро Порошенко.