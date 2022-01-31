Порошенко заявив, що ДБР блокує його політичну діяльність

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, що його політична діяльність навмисне блокується слідчими Державного бюро розслідувань. Про це він заявив під будівлею ДБР, куди його викликали для дачі показів.

«Об 11 годині я як лідер «Європейської Солідарності» мав би бути на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради України для того, щоб поставити на порядок денний мого законопроєкту про внесення змін до бюджету з різким збільшенням фінансування ЗСУ. Довести зарплату українського воїна до 25 тис., воїна на фронті до 50 тис., збільшити фінансування Державного оборонного замовлення, віддати гроші місцевому самоврядуванню для фінансування територіальної оборони. Без паніки, але сильна Україна повинна мати здатність захистити себе, свій народ, свою землю», – говорить Петро Порошенко, додавши, що натомість його викликали на допит.

Минулого тижня, за його словами, він мав бути "в НАТО, в Брюсселі для переговорів про військову допомогу Україні", а також на фронті, щоб передати черговий оборонний комплекс відеоспостереження бригадам, які розташовані на «передку». Але ДБР і прокуратура "не відповідають запити щодо забезпечення такої політичної діяльності". Нагадаємо, Петро Порошенко з'явився сьогодні на допит в ДБР, але відмовився давати покази.