Україна очікує допомоги від країн Балтії та Польщі, - Резніков

Україна немає жодних зобов’язань перед країнами, які надають їй військову допомогу. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів міністр оборони Олексій Резніков.

“Ніяких зобов’язань чи додаткових обтяжень перед нашими партнерами ми не маємо. Це їхня добра воля нам допомагати. Єдине, що є поняття здорового глузду і розуміння, що ми добросовісно будемо використовувати ці засоби захисту, в тому числі активного захисту, які отримали в дар від уряду Великобританії. Ми зобов’язані лише їх правильно зберігати, розумно використовувати й пильнувати, щоб озброєння не потрапило в руки ворога, тому що це чутливі технології”, - розповів міністр.

За його словами, Україна надсилає запити до країн, у котрих може бути те, що потрібно Збройним Силам, а країни вивчають “свої можливості, своє законодавство, готовність, обсяги”.

“Можу запевнити, що сьогодні нашими друзями є багато європейських країн, а також Сполучені Штати, Великобританія, Канада. Учора (в середу, 26 січня), ви знаєте, було прийняте рішення Канадою щодо виділення 340 млн доларів на негайну підтримку України та на продовження операції UNIFIER ще на три роки – до кінця березня 2025-го, і збільшення кількості особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб.

Щодо наповнення пакету в 340 мільйонів ми проінформуємо суспільство трохи пізніше, коли будуть завершені певні процедури. Уже є домовленість з усіма моїми візаві. Але деталей ми не розголошуємо, допоки вони не приймуть для себе рішення зробити це публічним”, - заявив Резніков.

Також, за його словами, Міноборони очікує на допомогу від країн Балтії та Польщі.

“Багато країн готові надавати нам допомогу, деякі роблять це мовчки. Можливо, колись ми це оприлюднимо. У кожної країни є свої політичні залежності, зокрема від стосунків з Російською Федерацією, внутрішньополітичні залежності. Але що тішить – уряди країн ідуть на безпрецедентні кроки, дають нам те, про що ми з вами раніше і не мріяли”, - резюмував міністр.

Нагадаємо, наразі Україна отримала вже чорити партії оборонної допомоги від США, зокрема, ракетні комплекси Javelin та реактивні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), летальну зброю, боєприпаси, засоби радіолокаційного спостереженн, медичне обладнання. Великобританя надіслала партію протитанкових засобів. Канада анонсувала $40 млн гуманітарної допомоги та $120 млн кредиту, та також розглядає можливість надання озброєння.