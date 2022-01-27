Канада додатково виділить Україні майже $40 млн гуманітарної допомоги і вдвічі збільшить контингент місії Unifier

Мандат військової тренувальної місії в Україні продовжено до 2025 року.

Канада додатково виділить 50 млн канадських доларів (близько 39,5 млн доларів США) на надання гуманітарної допомоги в Україні та впровадження програм з розвитку. Крім того, вдвічі буде збільшено контингент військової тренувальної місії Unifier.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час пресконференції в Оттаві заявив, що кошти буде виділено на додачу до кредиту в 120 млн доларів, про який оголосили минулого тижня, передає Укрінформ.

Трюдо також закликав Росію "знизити напруження та долучитися до змістовного діалогу для досягнення мирного дипломатичного вирішення ситуації".

"Канада залишається непохитним другом України та продовжить тісно співпрацювати з українським урядом та партнерами у регіоні", – зазначив прем’єр-міністр.

Також стало відомо, що Канада на три роки продовжить мандат військової тренувальної місії в Україні UNIFIER.

"Я дозволив Збройним силам Канади упродовж найближчих днів направити до України 60 військовослужбовців, які приєднаються до близько 200 жінок та чоловіків, які вже перебувають в країні. Надалі Збройні сили матимуть змогу довести кількість військовослужбовців в Україні до 400", – заявив Трюдо.

За його словами, це коштуватиме Канаді 340 млн доларів (близько 280 млн доларів США).

Прем’єр додав, що Канада також передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними та допоможе протистояти кібератакам".

" Наша відданість операції UNIFIER гарантує, що Збройні сили Канади продовжать підтримувати безпекові сили України, аби Україна могла захистити свій суверенітет, безпеку та територіальну цілісність", – підсумував Трюдо.

Президент Володимир Зеленський подякував Канаді та її прем’єрові Джастіну Трюдо за своєчасне рішення на підтримку обороноздатності України.

"Цінуємо продовження та розширення місії UNIFIER, надання нелетального озброєння, обмін розвідувальною інформацією та допомогу в захисті від кібератак", – написав у твіттері глава української держави.

Нагадаємо, у межах операції UNIFIER в Україні перебуває близько 200 канадських військових. Вони знаходяться на різних локаціях у центральній та західній Україні, а штаб-квартира – у Яворові. З 2015 року, коли розпочалася місія, тренування пройшли понад 33 тисячі українських військових.