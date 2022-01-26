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Німеччина надасть Україні 5 тисяч шоломів замість зброї

Україна просить у ФРН про військові кораблі та зенітні комплекси.

Німеччина надасть Україні 5 тисяч шоломів замість зброї
Ілюстративне фото
Фото: Макс Левин

Німеччина надасть для військових України п'ять тисяч захисних шоломів. Про це міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт повідомила під час засідання комітету з питань оборони у Бундестазі у середу, 26 січня. 

За її словами, "це однозначний сигнал: ми на вашому боці", передає DW.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник привітав цей крок, але назвав його "суто символічним". 

"Це крапля в морі. Нам потрібне не лавірування, а мужні вчинки ФРН, яка нарешті поставить Україні німецьке оборонне озброєння, якого ми сьогодні найбільше потребуємо. Україна очікує повороту німецького уряду на 180 градусів, чекає на зміну парадигми", – цитує Мельника агенція dpa.

Дипломат нагадав, що Україна просила 100 тис. шоломів та бронежилетів для добровольців, а також військові кораблі та зенітні комплекси. 

Нагадаємо, що Німеччина не тільки відмовляє Києву в поставках зброї, а й блокує експорт естонського озброєння в Україну. Йдеться про гаубиці Д-30 східнонімецького походження.

На думку німецьких урядовців, надання зброї Україні може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є нині. Позиція щодо непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду.

Водночас Німеччина надає Україні іншу допомогу. Наприклад, в Україну передадуть мобільний польовий госпіталь вартістю понад 5 млн євро. У Німеччині також лікуються важкопоранені українські військові. 

Міністерство закордонних справ України в суботу, 22 січня, викликало посла ФРН і висловило розчарування відмовою німецького уряду передати оборонну зброю.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українці десятиліттями памʼятатимуть про відмову Німеччини поставити зброю.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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