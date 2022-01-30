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Данія готова підтримати Україну зброєю, якщо напруга з боку Росії зростатиме, - прем'єр

Фредеріксен вважає, що ситуація навколо України є серйозною загрозою для всієї Європи.

Данія готова підтримати Україну зброєю, якщо напруга з боку Росії зростатиме, - прем'єр
Метте Фредріксен
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила про готовність підтримати Україну зброєю та іншим військовим обладнанням, якщо напруга з боку Росії зростатиме.

Про повідомляє "Цензор.НЕТ" з посиланням на датське виздание Ekstra Bladet.

"Я не хочу виключати (постачання військової техніки в Україну, - ред.), і я не маю принципового заперечення проти того, щоб ми це зробили", – сказала Фредеріксен.

На запитання, чи готова Данія надати Україні своїх солдатів, прем'єр не відповіла.

Фредеріксен вважає, що ситуація навколо України є серйозною загрозою для всієї Європи. Прем'єр наголосила, що у разі нового вторгнення РФ в Україну на Росію чекають санкції "безпрецедентного масштабу".

Нагадаємо, в січні Данія виділила Україні 22 млн євро на зміцнення обороноздатності.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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