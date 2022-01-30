Українська розвідка ​вивезла секретні матеріали зі штаб-квартири в Києві, - The Washington Post

За даними джерел, документи перевезли "до безпечних місць на заході країни".

Розвідка України вивезла секретні матеріали та обладнання зі своєї штаб-квартири у Києві.

Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми словами, документи перевезли "до безпечних місць на заході країни".

Видання зазначає, що вивезення матеріалів розвідки, як і постачання Україні зброї від союзників, вказують на те, що українська влада "допускає можливість вторгнення Росії та готується до війни".

При цьому, джерела в американському уряді зазначили, що адміністрація президента України Володимира Зеленського та українські військові розходяться в оцінці ймовірності нападу.

"Думаю, Зеленський та його політична команда виходять зі свого власного набору пріоритетів, які не обов'язково співпадають із пріоритетами військових та розвідки", - вважає співрозмовник.

Тим часом посольство США у Києві знову звернулося до американських громадян із закликом залишити територію України через непередбачувану ситуацію у сфері безпеки.

Як повідомлялося, 24 січня, Зеленський привітав співробітників розвідки з професійним святом і зазначив, що "настав час не лише ефективно стримувати, а й почати наступальні дії".

Нагадаємо, Росія перекидає війська до Білорусі для участі у спільних маневрах “Союзна рішучість-2022”, що відбудуться 10-20 лютого. У них будуть задіяні майже всі Збройні сили Білорусії і частини Східного військового округу, Повітряно-космічних сил, і Повітряно-десантних військ РФ.

28 січня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на кордоні з Україною перебувають близько 112 тисяч російських військових, а разом із морською та авіаційною компонентою – близько 130 тисяч. Станом на сьогодні ризик нового вторгнення Росії нічим не відрізняється від ситуації зі стягненням військ Росії навесні минулого року.

29 січня стало відомо, що у Росії війська та авіація Західного воєнного округу завершили планову перевірку боєготовності та повертаються до місць дислокації.

Водночас США не змінили оцінку можливого вторгнення в Україну і закликають своїх громадян виїхати.