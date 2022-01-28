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Арахамія: "США та інші сіють паніку щодо нападу на Україну. Це - не дружній крок"

"Три, чотири, п'ять "точних дат" можливого вторгнення вже минуло".

Арахамія: "США та інші сіють паніку щодо нападу на Україну. Це - не дружній крок"
Фото: Анна Стешенко

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія знову заявив, що Захід та США своїми заявами "сіють паніку" щодо нападу російської Федерації на Україну.

Про це він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Більшість народу, побачивши, що три, чотири, п'ять "точних дат" (вторгнення, - ред.) вже минуло, зрозуміли, що це просто залякування людей і спроба сіяти паніку. Я не знаю реальні причини, чому США так роблять, але це точно працює не на користь економіки України... Ми спілкуємось по дипломамтичним каналам. Пан Дмитро Кулеба як міністр закордонних справ постійно піднімає це питання, тому що це - не по-дружньому", - зазначив Арахамія.

Він також зазначив, що навесні більшість сигналів про можливе вторгнення - це були дані розвідки.

"Тобто це більш суворо виглядало. Бо розвідка показувала скупчення військ... Це в ЗМІ не дуже активно просувалось взагалі. Потім декілька статей з'явилось... А перші два тижні, коли це дійсно траплялося - це була суто військова комунікація. І це правильно, якщо б так було. А зараз навіть такого немає. Зараз вже до того, як приходять розвіддані, вони вже в The New York Times чи в CNN дсь вже оприлюднені", - наголосив Арахамія.

Нагадаємо, раніше Арахамія також заявив, що не варто дивуватися заявам Олександра Лукашенка щодо готовності Білорусі підтримувати Росію у війні проти України.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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