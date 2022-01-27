Восьма колона – регіональний сепаратизм

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РФ під час політичної кризи в Україні завжди намагається дестабілізувати ситуацію через своїх агентів впливу та політичних технологій. Я був свідком спецоперації під назвою «Російська весна», яка полягала в дестабілізації політичної ситуації в Україні з подальшою військовою агресією РФ. Але питання у тому, як РФ вдалося дестабілізувати ситуацію в Україні та залучити на свій бік окремі частини населення Луганської та Донецької областей. Ряд політологів та політичних діячів сформулювали низку визначень, які дозволяють розуміти дії окремих організацій, лідерів громадської думки та політиків.

«П'ята колона» - найменування агентури генерала Франка, що діяла в Іспанській Республіці під час Громадянської війни в Іспанії 1936-1939 років. У політичній фразеології та журналістиці словосполучення активно використовується по відношенню до різних типів внутрішнього супротивника, зазвичай у лапках, що підкреслює прецедентність назви. Авторство терміна «п'ята колона» приписується іспанському генералу Еміліо Моле, який командував армією франкістів під час громадянської війни, на підставі свідчення мадридського журналіста газети Нью-Йорк Таймс Вільяма Карні (англ. William P. Carney). Фактично «п'ята колона» – це опозиційна громадськість, яка не підтримує дії влади та відкрито виступає на боці країни агресора.

«Шоста колона» - даний термін або поняття сформулював Олександр Дугін доктор політичних наук РФ, ідеолог Євраазійського руху та Українофоб, він неодноразово виступав за реалізацію проекту «Новоросія» та засуджував президента РФ Путіна, за те, що у 2014 році він не анексував південно- східні території України. Під терміном «Шоста колона» Дугін розуміє колишніх «системних лібералів» РФ, які входять до владних структур РФ і приховано не підтримують агресивні дії РФ проти України, Грузії.

«Сьома колона» - професор Нью-Йоркського університету та один із найкращих фахівців з російських спецслужб та організованої злочинності Марк Галеотті пропонує поняття «сьома колона»: це частина оточення президента, маніфестом якої він вважає програмну статтю Євгена Примакова, опубліковану нещодавно в «Російській газеті ». Галеотті вважає, що якщо і існує внутрішня загроза режиму, то виходитиме вона буде не від п'ятої колони - опозиційної громадськості, і не від шостої - лібералів-економістів, а від сьомої, до якої він оптимістично зараховує «раціональніших силовиків», що побоюються розростання конфлікту. з усім світом і збитками, які можуть бути завдані Росії надалі.

Але поняття "шоста колона" і "сьома колона" сформульовані в рамках внутрішньої політики РФ, які можуть бути застосовні і в інших країнах пострадянського простору, виходячи з політичної ситуації всередині країн. Політична ситуація в Україні відрізняється від інших країн пострадянського табору. Україна за період своєї незалежності зробила величезний ривок у бік інтеграції з ЄС та НАТО, що дуже вдарило по РФ, т.к. Кремль вважає, що на території східної Європи не може бути жодних політичних змін без узгодження з РФ. Звідси й випливають ворожі дії РФ проти України, що призвели до військового конфлікту та втрати частини територій України (Донбас та Крим). Але при реалізації своїх дій щодо дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні кремль спирається на «п'яту колону» у вигляді проросійських політиків різного рівня та опозиційну громадськість прокремлівського штибу. Але «п'ятої колони» мало для дестабілізації та організації заворушень. Я на власні очі бачив у 2014 році, як на бік РФ у Луганській та Донецькій областях ставали люди, які раніше не виявляли інтересу до політики та громадської діяльності, але які були «отруєні» помилковою пропагандою РФ, таких людей були тисячі і вони займали агресивно-радикальну позицію щодо України. Без наявності цих людей РФ не вдалося штучно створити видимість масових протестів на сході України та в Криму, а відповідно і підстав вводити війська РФ не було б. Виходить, що ці люди, які раптово підтримали РФ, є одним із складових фундаменту військової агресії РФ. Тому я вирішив позначити таке політичне явище, як «восьма колона».

«Восьма колона» - це люди та жителі територій однієї країни, які приховано підтримують країну агресора іншої держави (у нашому випадку – це РФ), і в критичний момент політичної кризи масово стають на бік агресора.

Політична позиція прибічників «восьмої колони» має латентний характер, тобто. прихований. Люди можуть жити та працювати на території України, отримувати соціальну допомогу, пенсії вести бізнес в Україні, але при цьому яро підтримувати країну агресора. Проблема у тому, що таких людей може бути мільйони і їх існування ми можемо здогадуватися, т.к. ці люди не ведуть публічну та громадську діяльність, але в момент політичної кризи «п'ята колона» та «восьма колона» з'єднуються і підтримують країну агресора, що зрештою призводить до негативних наслідків для держави, в якій відбувається політична криза.

Зараз я працюю над науковим дослідженням про регіональний сепаратизм усередині України. Я вже провів низку досліджень в Одеській, Закарпатській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. І я здивований у поганому розумінні слова розвитком регіонального сепаратизму в окремих регіонах України. Багато моїх інтерв'юерів мають громадянство України, але ментально почуваються громадянами інших країн (на Закарпатті – це Угорщина, в Ізмаїлі – це Румунія, у Харкові – це Росія), але при цьому ці люди не хочуть їхати з України до своїх «ментальних країн». , а навпаки, хочуть, щоб ці країни взяли під контроль території України. Це класичний «латентний сепаратизм», який і суспільство, і уряд недооцінюють. У критичний момент – ці люди з позицією «латентного сепаратизму» підтримуватимуть не Україну, а країну агресора, висловлюючи таким чином свої приховані політичні уподобання, які вони дуже хочуть реалізувати.

Протидіяти «восьмій колоні» можна і просто необхідно, як варіант, достатньо їм просто показати результати сепаратизму в Луганську та Донецьку, показати звірства бойовиків та спецслужб РФ у Донецькій в'язниці «Ізоляція» або розграбовані підприємства та кинуті шахти, ліквідовані десятки тисяч робочих місць, а також життя переселенців і біженців, які теж колись були служителями «восьмої колони» країни агресора, але потім, стали безробітними біженцями на теренах Росії.