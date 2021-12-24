Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
У Міноборони пояснили, як жінки ставатимуть на військовий облік
У Міноборони пояснили, як жінки ставатимуть на військовий облік
Путін про ймовірний напад на Україну: "Будемо робити те, що вважаємо за потрібне"
Путін про ймовірний напад на Україну: "Будемо робити те, що вважаємо за потрібне"
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
​Битва за Україну, або Чи можна уникнути війни: невідкладні кроки назустріч миру
​Битва за Україну, або Чи можна уникнути війни: невідкладні кроки назустріч миру
Президент обложеної фортеці
Президент обложеної фортеці
Нардеп Шевченка заявив про відкриття проти нього справи за статтею про державну зраду (доповнено)
Нардеп Шевченка заявив про відкриття проти нього справи за статтею про державну зраду (доповнено)
Олексій Гарань: «Мене турбує сценарій можливої дестабілізації. На жаль, влада до цього докладається»
Олексій Гарань: «Мене турбує сценарій можливої дестабілізації. На жаль, влада до цього докладається»
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
ГоловнаПолітика

КМІС: на референдумі за вступ до ЄС проголосували б 67% українців, до НАТО - 59%

Громадяни України підтримують євроатлантичну інтеграцію.

КМІС: на референдумі за вступ до ЄС проголосували б 67% українців, до НАТО - 59%
Фото: EPA/UPG

Більшість українців підтримують вступ України до НАТО та Євросоюзу та готові проголосувати за це на референдумі у випадку його проведення.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 13-16 грудня.

Якби референдум проводився в найближчу неділю, то за вступ до ЄС проголосували б 67,7%, проти - 21,6%. Решта або не пішли на референдум, або не відповіли на це питання.

На референдумі за вступ до НАТО проголосували б 59,2%, проти - 28,1%.

Серед жителів заходу і центру України переважна більшість підтримують і вступ до ЄС, і вступ до НАТО. На півдні і сході підтримка євроатлантичної інтеграції набагато нижча.

Опитування проводилось методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. В ньому взяли участь 1203 респонденти. Статистична похибка не перевищує 3,2%.

Нагадаємо, що під час схожого опитування, яке в листопаді провела група "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту, 54% респондентів сказали, що підтримали б вступ до НАТО.

Такий же рівень підтримки вступу до Північноатлантичного альянсу показало квітневе опитування Центру Разумкова.

Курс на членство України в НАТО та ЄС з 2019 року записано у Конституції.

У Росії вважають можливе приєднання України до альянсу "червоною лінією". У грудні 2021 року Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також