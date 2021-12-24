КМІС: на референдумі за вступ до ЄС проголосували б 67% українців, до НАТО - 59%

Більшість українців підтримують вступ України до НАТО та Євросоюзу та готові проголосувати за це на референдумі у випадку його проведення.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 13-16 грудня.

Якби референдум проводився в найближчу неділю, то за вступ до ЄС проголосували б 67,7%, проти - 21,6%. Решта або не пішли на референдум, або не відповіли на це питання.

На референдумі за вступ до НАТО проголосували б 59,2%, проти - 28,1%.

Серед жителів заходу і центру України переважна більшість підтримують і вступ до ЄС, і вступ до НАТО. На півдні і сході підтримка євроатлантичної інтеграції набагато нижча.

Опитування проводилось методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. В ньому взяли участь 1203 респонденти. Статистична похибка не перевищує 3,2%.

Нагадаємо, що під час схожого опитування, яке в листопаді провела група "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту, 54% респондентів сказали, що підтримали б вступ до НАТО.

Такий же рівень підтримки вступу до Північноатлантичного альянсу показало квітневе опитування Центру Разумкова.

Курс на членство України в НАТО та ЄС з 2019 року записано у Конституції.

У Росії вважають можливе приєднання України до альянсу "червоною лінією". У грудні 2021 року Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.