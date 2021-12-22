До Ради нині проходять вісім партій включно з політсилами Гройсмана і Смешка, – "Рейтинг"

Якби парламентські вибори проводилися наступної неділі, до парламенту пройшли б вісім партій.

Про це свідчать дані опитування групи "Рейтинг", проведеного 16-18 грудня.

Подолати 5% барʼєр проходження вдалося б "Слузі народу" з 19,2%, "Європейській солідарності" з 14,1%, "Батьківщині" з 11,1%, ОПЗЖ (10,5%), Українській стратегії Гройсмана (6,8%), Силі і честь Смешка (6,5%), партія Дмитра Разумкова, якої поки що не існує (6%), партія власника каналу "Наш" Євгена Мураєва (5,7%).

РПЛ має 4,2%, УДАР – 4%, Свобода 3,5%. Партія Шарія – 2,6%, "Голос" – 2,2%, Самопоміч – 1,6%.

Опитування проводилося 16-18 грудня серед повнолітніх українців по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій. Метод опитування – телефонні інтервʼю з використанням компʼютера. Було опитано 2500 респондентів, помилка репрезентативності з довірчою ймовірністю 0,95 – не більше 2%.

Нагадаємо, за даними КМІС, якби вибори до українського парламенту відбувалися в середині грудня, до Верховної Ради пройшли б шість політичних сил: "Слуга народу", "ОПЗЖ", "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Розумна політика" та "Сила і честь". Також близькі до 5% прохідного бар’єру партії "Українська стратегія Гройсмана" і "Наші".