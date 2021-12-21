Арахамія вважає, що Порошенку в разі доведення вини треба "заборонити заходити у Верховну Раду"

Він також озвучив висвітлену в ЗМІ інформацію про те, що Порошенко нібито купив квиток за 45 хвилин до вильоту.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що оголошення підозри пʼятому президенту Петру Порошенку в держзраді була очікуваним.

"Підозра була очікувана. Коли пана Медведчука заарештували, і потім пана Кузяву заррештували, потім надали підозру пану Демчишину. Тоді вже було відомо, що ці команди по закупівлі вугілля шли з найвищих кабінетів тодішньої влади

Він додав, що в цій справі свідчать бійці "Альфи", які розповідають, хто їм надавав вказівки, так само свідчать тодішні керівники цього спецпідрозідлу.

"Ви ж знаєте, що люди ці, "шахтарі", які числилися у відомостях, з українського бюджету через сітку афільованих банків це перетворювалось у готівку, потім спецпідрозділ "Альфа" перевозив це на ту територію, вручили ці гроші бойовиками. Ці бойовики були оформлені на наші державні кошти", – заявив він.

Арахамія вважає, що в разі підтвердження цієї інформації Порошенку треба "заборонити заходити у Верховну Раду".

Він також озвучив висвітлену в ЗМІ інформацію про те, що Порошенко нібито купив квиток за 45 хвилин до вильоту. На погляд депутата, це свідчить, що поїздка не була запланована. Як відомо, Порошенко перебуває в Польщі та обіцяє повернутися в середині січня. На 23 грудня він викликаний до Державного бюро розслідувань.

Учора декілька співрозмовників LB в "Слузі народу" повідомили, що для депутатів Верховної Ради новина про підозру Порошенку стала несподіванкою. Деякі дізналися про це з партійного чату.

Підозра Порошенку заснована на двох статтях – державна зрада та сприяння терористичній організації. За даними слідства, президент разом із Медведчуком в колом визначених і невизначених осіб у 2014 створили змову, щоб купувати вугілля на двох підприємствах у ОРДЛО, підконтрольних терористам. Робилося це все нібито під контролем Росії.

Порошенко вважає справу політично мотивованою.