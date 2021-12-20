Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів

Пʼятий президент, за версією слідства, був у змові з групою осіб, зокрема і з керівництвом Росії.

Підозру пʼятому президенту Петру Порошенку у так званій вугільній справі підписали за статтями про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора розслідують кримінальне провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям «ЛНР» та «ДНР» групою громадян України на загальну суму близько 1,5 млрд гривень", – йдеться у повідомленні.

Порошенка підозрюють у змові з групою осіб, зокрема і з представників топкерівництва Росії, з метою сприяння діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

"У своїй сукупності вони свідчать, що Петро Порошенко, перебуваючи в той час на посаді Президента України, використав надані йому повноваження та інструменти впливу, щоб контракти з ПАР були розірвані. А потім на вимогу представників РФ організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних територій", – повідомив начальник управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч.

У вересні-листопаді 2021 року про підозри у цьому провадженні повідомили члену політради ОПЗЖ Віктору Медведчуку та ексміністру енергетики Володимиру Демчишину. Їх підозрюють у купівлі вугілля в ОРДЛО за державні кошти.

"На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій. Що, у свою чергу підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало Росії більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності", – додали в ДБР.

Стаття про державну зраду (111 Кримінального кодексу України) передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Стаття 258-3 – створення терористичної групи чи організації та сприяння їм – передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, в пресслужбі партії "Євросолідарність" заявили, що підозрою у вугільній справі влада нібито хоче завадити візитам Порошенка до Вселенського патріарха та європейських лідерів.

Соратник Петра Порошенка Олександр Турчинов також заявив, що підозра Порошенку стосується постачання вугілля в умовах військового протистояння 2014-2015 років.

"Ситуація тоді була надскладною, було реальне військове загострення, і в цих умовах тодішнє керівництво України змогло забезпечити енергетичну безпеку України, змогло дати тепло в оселі українців. Сьогодні владні силовики розповідають про підозру в цій сфабрикованій справі. Це виглядає особливо цинічно на фоні того, що в останні два роки Україна, на чолі якої стоїть Зеленський і його команда, повністю зруйнували енергетичну безпеку нашої держави, яку забезпечили президент Порошенко та уряди в 15-19 роках", – розповів він.

Порошенко, за його словами, нині не в Україні, але збирається повернутися.

18 грудня ДБР намагалося вручити Порошенкові повістку про виклик, однак він сів у авто та поїхав до того, як до нього наблизилися силовики.