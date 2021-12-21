ТСК Ради вимагає у Кабміну не продовжувати контракт з чинним головою "Укрзалізниці”

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради, створена для перевірки та оцінки стану АТ "Укрзалізниця", вважає, що Кабінет міністрів не повинен продовжувати контракт із чинним головою компанії Олександром Камишиним.
Про це у Facebook повідомила глава ТСК Юлія Гришина.
"На засіданні ТСК з питань Укрзалізниці 17 грудня 2021 року одноголосно прийнято рішення щодо звернення до Кабінету міністрів України з вимогою не продовжувати контракт з Головою правління АТ "Укрзалізниця" Олександром Камишиним. Відповідний лист з обґрунтуванням сьогодні направлено голові уряду", - написала Гришина.
Серед причин такого рішення вона назвала, зокрема:
- невиконання указів президента України;
- невиконання планів уряду;
- не виконано затверджені урядом показники фінансового плану компанії на 2021 рік;
- не виконано жодного з 71 доручення проміжного звіту ТСК;
- провалено реалізацію частини плану заходів з виконання Угоди про асоціацію з ЄС.
Нагадаємо, 25 жовтня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні призначив новий склад правління АТ "Укрзалізниця". До нього увійшли голова правління Олександр Камишін (раніше - в.о. голови правління), троє членів правління з попереднього складу (Орест Логунов, Олександр Перцовський та Роман Черніцький), а також радник Камишіна Євген Лященко та директор з інженерно-технічного забезпечення залізниці Григорій Бойко.