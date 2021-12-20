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У Німеччині затримали соратника Саакашвілі з українським громадянством

Генералу Каландадзе на батьківщині загрожує тривале ув'язнення.

У Німеччині затримали соратника Саакашвілі з українським громадянством
Фото: newsgeorgia.ge

Правоохоронні органи Німеччини 19 грудня затримали Георгія Каландадзе, який за часів президентства Михайла Саакашвілі обіймав посаду начальника Генерального штабу Грузії. Зараз, як і Саакашвілі, він є громадянином України.

Про це повідомляється на сайті грузинської прокуратури та на сторінці Саакашвілі у фейсбуці.

"Каландадзе є героєм війни 2008 року. Група 4-ї бригади під його командуванням зупинила передове ударне угруповання російських танків, і в цьому бою командувач 58-ї армії Росії генерал Хрулов був тяжко поранений. Щойно в Україні вибухнула війна, Гігі почав брати активну участь у бойових діях. Він зробив значний внесок у запобігання наступу противника на Східному фронті. Саме після цього проти нього було порушено справу. Наскільки мені відомо, генерал Каландадзе - громадянин України, також він обіймає посаду у Національній гвардії України", - заявив Саакашвілі.

У Грузії Каландадзе інкримінують незаконне позбавлення волі та катування людини в липні 2012 року з метою вибити у неї зізнання в підготовці теракту.

На батьківщині Каландадзе загрожує від 14 до 17 років позбавлення волі, пише "Новини-Грузія".

Нагадаємо, що ще одному соратнику Саакашвілі з українським громадянством в Грузії загрожує до п'яти років позбавлення волі. Йдеться про колишнього начальника одеської поліції Георгія Лорткіпанідзе, який, на думку грузинського слідства, організував незаконне перевезення Саакашвілі до Грузії в вантажівці.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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