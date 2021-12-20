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Депутати попросили КС розтлумачити норму Конституції про єдине громадянство

Ініціатори подання виступають проти легалізації множинного громадянства.

Фото: from-ua.com

99 депутатів Верховної Ради в понеділок, 20 грудня, звернулись до Конституційного Суду з проханням надати офіційне тлумачення положень статті 4 Конституції України про єдине громадянство.

Про це повідомляється на сайті КСУ.

Звернення пов'язане з ініціативою президента Володимира Зеленського про легалізацію в Україні множинного громадянства. Автори звернення вважають, що це суперечитиме конституційному принципу єдиного громадянства.

Стаття 4 Конституції України говорить, що в Україні існує єдине громадянство, а підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Проте 1 грудня президент Володимир Зеленський зареєстрував в Верховній Раді пакет із трьох законопроєктів, якими він пропонує врегулювати питання, які стосуються подвійного громадянства. Зокрема, Зеленський хоче криміналізувати приховування інформації про наявність паспорта іншої країни.

За даними соціологічних опитувань, ідею Зеленського про множинне громадянство не підтримують 48% українців. В той же час 46% не проти такої можливості, але значна частина - із застереженнями: лише для країн-членів ЄС і НАТО, лише з колишніми країнами СРСР або для всіх країн, крім Росії. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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